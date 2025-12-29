به گزارش کردپرس، چهار جریان وابسته به «شورای سیاسی ملی سُنی‌ها» بر سر نامزدی هیبت الحلبوسی برای ریاست پارلمان به توافق رسیده‌اند؛ هم‌زمان ائتلاف عَزم (یکی از ائتلاف‌های شورا) بر پایبندی خود به نامزدش، مثنّی سامرائی، تأکید کرده است.

خمیس خنجر، رئیس حزب «سیاده»، در یک کنفرانس خبری که شامگاه گذشته برگزار شد، اعلام کرد اکثریت جریان‌های عضو شورای سیاسی ملی بر نامزدی هیبت الحلبوسی توافق کرده‌اند و از دیگر شرکای روند سیاسی خواست این گزینه را بپذیرند و در جلسه امروز پارلمان به نامزد شورا رأی دهند.

در مقابل، ائتلاف عَزم چهار جریان «تقدّم، سیاده، حسم وطنی و جماهیر وطنی» را به انجام «کودتا» علیه سازوکار داخلی‌ای متهم کرد که شورای سیاسی ملی سُنی‌ها بر اساس آن شکل گرفته است؛ سازوکاری که شرط می‌گذارد تصمیم‌ها باید با توافق جمعی اتخاذ شود.

دکتر صلاح دلیمی، عضو ائتلاف عَزم، به روزنامه «الصباح» گفت: «ائتلاف عَزم به شروط مورد توافق جریان‌های عضو شورای سیاسی ملی پایبند بوده است؛ از جمله اینکه نامزد ریاست پارلمان باید به‌طور مشخص از میان رهبران بلوک‌های سیاسی و در چارچوب رقابتی میان دو نامزد معرفی شود.»

وی افزود نامزدی هیبت الحلبوسی «کودتا» علیه توافقات پیشین است و منافع حزبی را بر منافع کلی جامعه سُنی مقدم می‌دارد. پیش‌تر نیز ائتلاف عَزم هرگونه کناره‌گیری مثنّی سامرائی را رد کرده و بر حمایت از تنها نامزد خود برای ریاست پارلمان تأکید کرده بود.

از سوی دیگر، فیراس المسلاوی، سخنگوی ائتلاف «آبادانی و توسعه»، بر پایبندی کامل این ائتلاف به ضرب‌الاجل‌های قانون اساسی تأکید کرد و حمایت خود را از نامزدی اعلام داشت که در چارچوب توافق «چارچوب هماهنگی» درباره ریاست پارلمان، دو نایب‌رئیس آن و ریاست‌جمهوری قرار گیرد.

او افزود: «این موضع بر اصل توافق مسئولانه استوار است که تعیین شایستگان را در بازه زمانی مشخص تضمین می‌کند.»

امروز دوشنبه نخستین جلسه پارلمان جدید عراق برگزار می‌شود و طبق قانون اساسی باید رئیس پارلمان انتخاب شود؛ پستی که از سال ۲۰۰۳ به سهم سُنی‌ها اختصاص دارد و تأخیر در آن پذیرفته نیست.

فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، تأکید کرده است که جلسه باید با تعیین نام رئیس پارلمان و دو نایب‌رئیس پایان یابد و هشدار داده هرگونه تأخیر، نقض آشکار قانون اساسی محسوب می‌شود.