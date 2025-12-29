۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۶

۷۰ درصد مشترکان گاز کردستان در گروه کم مصرف قرار دارند

سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان گفت: بر اساس بررسی های انجام شده، حدود ۷۰ درصد مشترکان گاز استان در پله اول مصرف (کم مصرف) قرار دارند و مبلغ قبوض آن ها بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون ریال است.

به گزارش کرد پرس، احمد فعله گری در دیدار با فرماندار شهرستان کامیاران، با تشریح نحوه پله بندی تعرفه های گاز، گفت: مشترکانی که تا ۵۰ درصد میانگین مصرف شهر محل سکونت گاز مصرف می کنند، در پله اول قرار می گیرند و مشترکان با مصرف ۵۰ تا ۷۵ درصد در پله دوم محسوب می شوند.

وی افزود: مشترکان با مصرف ۷۵ تا ۹۵ درصد و همچنین ۹۵ تا ۱۰۰ درصد میانگین مصرف شهر، به ترتیب در پله های سوم و چهارم قرار می گیرند و مشمول بالاترین نرخ تعرفه خواهند شد.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان با اشاره به وضعیت مشترکان پرمصرف، اظهار کرد: حدود ۳ درصد از مشترکان استان در پله چهارم مصرف قرار دارند که نرخ محاسبه گاز برای آن ها ۱۶۷ هزار ریال به ازای هر مترمکعب است و در شهرستان کامیاران نیز ۳۴۰ مشترک بسیار پرمصرف شناسایی شده اند.

فعله گری تأکید کرد: مبنای این پله بندی، میانگین ۵ ساله الگوی مصرف هر شهر است و سقف مصرف ماهانه به صورت اختصاصی برای هر شهر تعیین می شود.

در ادامه این نشست، فرماندار شهرستان کامیاران، عملکرد شرکت گاز استان کردستان را بسیار مطلوب و قابل تقدیر ارزیابی کرد و بیان کرد: ضریب نفوذ ۱۰۰ درصدی گاز طبیعی در این شهرستان نقش مهمی در افزایش رفاه عمومی و تحقق عدالت اجتماعی داشته است.

کامیار میرزایی ادامه داد: گسترش شبکه های گازرسانی موجب بهره مندی تمامی اقشار جامعه از انرژی پایدار شده و به ویژه برای واحدهای تولیدی و صنعتی، زمینه ساز تولید مستمر و ایجاد اشتغال پایدار بوده است.

وی با اشاره به اجرای تعرفه های جدید گازرسانی، این موضوع را یک طرح ملی دانست و بر لزوم رعایت دقیق دستورالعمل ها و فرهنگ سازی مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی تأکید کرد.

فرماندار شهرستان کامیاران همچنین تریبون نماز جمعه را یکی از ظرفیت های مهم اطلاع رسانی دانست و یادآور شد: کارشناسان شرکت گاز می توانند با حضور در نماز جمعه و آگاه سازی نمازگزاران، راهکارهای عملی صرفه جویی در مصرف گاز را به طور مؤثر منتقل کنند.

