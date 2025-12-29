انصراف رسمی ریبوار طه از مجلس نمایندگان عراق

به گزارش کردپرس، ریبوار طه استعفای خود از کرسی پارلمانی را به کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق ارائه کرده است تا در سمت استانداری کرکوک باقی بماند.

طبق این روند، هلو جباری که پس از ریبوار طه در فهرست اتحادیه میهنی کردستان قرار دارد، قرار است در نخستین جلسه دوره ششم مجلس نمایندگان عراق سوگند یاد کند و به‌عنوان نماینده پارلمان فعالیت خود را آغاز کند.

نخستین جلسه دوره ششم مجلس نمایندگان عراق، روز دوشنبه ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد.

با اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق ریبوار طه، نامزد اتحادیه میهنی کردستان، با کسب بیش از ۹۶ هزار رأی در صدر فهرست نامزدهایی قرار گرفت که بیشترین رأی را در سطح عراق به دست آورده‌اند.