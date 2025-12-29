نقبی بر مواضع اخیر رسانه های داخلی در باره احتمال ریاست جمهوری قباد طالبانی/ محمدهادیفر

کرد پرس- این خط خبری که نه نفعی به ایران رسانده و نه خدمتی به عراق کرده با واکنش اتحادیه میهنی مواجه گردید. چنین پردازشی به تحولات عراق در شرایطی که این کشور در آستانه تشکیل دو کابینه، در اربیل و بغداد قرار دارد و همه جناح های سیاسی عراقی به دنبال آرامش و تشکیل دولت هستند نمی تواند اقدام عاقلانه ای باشد.

این در حالیست که ایران از انتخابات عراق رضایت داشته و تشکیل هرچه سریع تر دولت این کشور و منطقه اقلیم را از الزامات امنیت کشور عراق می داند چرا که اقلیم کردستان بیش از دوسال است که فاقد پارلمان می‌باشد و علیرغم گذشت بیش از یکسال از انتخابات ۲۰۲۴، به علت کشمکش سیاسی موفق به تشکیل دولت نشده است .

باید دانسته شود روابط بین احزاب عراقی و جریانات سیاسی آن پیچیده تر از آن است که تحلیلگری ناشناخته بدون ملاحظه حساسیت های این منطقه بدان بپردازد. طرح مسئله وابستگی قباد طالبانی فرزند مرحوم مام جلال به یهود در چنین شرایطی که اقلیم در آستانه تشکیل دولت می باشد چه آورده ای برای رسانه های مذکور می تواند داشته باشد؟ آن هم به نقل از "منبعی آگاه" که اصولا چنین واژه ای در یک خبر ماهیت آن را متزلزل کرده و از درجه اعتبار ساقط می کند.زیرا در ادبیات رسانه ای، خبر شناسنامه دار، دارای منبع معلوم و شناخته شده می باشد آن هم خبری در این حد از اهمیت که چالش بزرگی را به دنبال دارد؛ این گونه خط خبری نمی تواند غیر هدفمند باشد.

ادامه این خط تخریب در دیگر رسانه های داخلی حاکی از حرکتی خزنده علیه منافع ملی ایران در منطقه اقلیم کردستان عراق است که بعضا ناآگاهانه به دام آن افتاده اند وگرنه قباد طالبانی در سال 2005 با «شری گراهام» ازدواج کرده و در عرض 20 سال زندگی آنان کسی بدان نپرداخته ولی اینک در آستانه انتخاب دولت منطقه ای اقلیم و در کوران مناقشات سیاسی ناگهان در رسانه های ایرانی به این موضوع پرداخته می شود جای تعجب می باشد.

تنها انگیزه ای که می توان در واکاوی این پرونده وجود داشته باشد موضوع انتخاب رئیس جمهوری عراق است که آن هم طبق قانون اساسی جدید این کشور سهم کردها بوده و طبق توافق اولیه بین احزاب کردی این منصب تاکنون در اختیار اتحادیه میهنی بوده است و طی دو دوره گذشته حزب دمکرات کردستان عراق از انتخابات 2018 به دنبال تصاحب جایگاه ریاست جمهوری عراق بود که فعلا به مناقشه جدی بین دو حزب تبدیل گردیده است. طرح ریاست جمهوری قباد طالبانی می تواند یکی از انگیزه های شعله ور شدن این مناقشه باشد که معلوم نیست با چه رویکردی وارد رسانه های ایران شده است.

به نظر می رسد رسانه های ایرانی ناآگاهانه وارد مناقشات سیاسی احزاب اقلیم کردستان عراق شده و به طرفداری از یک حزب در مقابل دیگری پرداختند و خواسته و ناخواسته در زمین آنها بازی می کنند. اگرچه امنیت منطقه اقلیم نیز از الزامات کشور عراق و بالتبع ایران می باشد، ولی ورود نا آگاهانه و غیر کارشناسی به روابط پیچیده احزاب کردستانی گره ای از کار فروبسته منطقه نخواهد گشود.

بغداد نیز در هر انتخاباتی فرایندی طولانی را در انتخاب کابینه طی می کند که این دوره از حساسیت خاصی برخوردار است. روابط سیاسی منطقه اقلیم و حتی بغداد بسیار پیچیده تر از آن است که رسانه ای بدون اشرافیت خبری بدان بپردازد. روابط منطقه اقلیم کردستان عراق با دولت مرکزی ظرفیتی تعریف شده و پروسه انتخاب ریاست جمهور از فرایند خاصی برخوردار بوده و فیلترهای خاصی فرا روی آن می‌باشد. حال با وجود رویدادهای مهمی که در عراق وجود دارد برجسته کردن گسترده و هیجانی احتمال رییس جمهور شدن قباد طالبانی چه دردی از دردهای سیاسی عراق را درمان می کند؟