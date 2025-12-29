افزایش دستمزدها به مطالبه ملی تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری کردپرس، اسدالله چراغی با اشاره به ثبت درخواست افزایش حقوق کارکنان در سامانه ملی کارزار گفت که این درخواست در کمتر از ۲۴ ساعت بیش از ۱۰ هزار امضا کسب کرده است و آن را نشانهای از تبدیل شدن موضوع افزایش دستمزدها به یک مطالبه ملی توصیف کرد. او تاکید کرد که مشکلات مطرحشده صرفاً یک درد فردی یا مسئلهای محلی نیست و به گفته وی «صدای شکستن ستون معیشت مردم» است.
نماینده ایلام با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق که آن را ناکافی خواند، افزود که در شرایطی که نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد است، افزایشهای اندک پاسخگوی نیازهای معیشتی کارکنان نخواهد بود و اداره کشور با «عددسازی و بخشنامه» امکانپذیر نیست. او از رئیس مجلس و دولت خواست به این مطالبه توجه کنند و آن را فراتر از اختلافات سیاسی دانست.
در ادامه تذکر خود، چراغی خطاب به وزیر اقتصاد و امور دارایی پرسید که چرا بخش عمدهای از درآمدهای پایدار دولت از مسیر مالیات تأمین میشود اما کارکنان مالیاتی و دیگر کارکنان زحمتکش از مزایای متناسب برخوردار نیستند. وی خواستار بازنگری در سازوکارهای مالیاتی و توجه بیشتر به حقوق و مزایای کارکنان شد.
نماینده ایلام همچنین به وضعیت آموزش عالی در مناطق محروم اشاره کرد و از وزیر علوم خواست به وضعیت دانشگاه علمی کاربردی در شهرستان دهلران رسیدگی شود. او گفت شهرستان دهلران با وجود داشتن ۱۱۰ استاد مدعو، هیچ عضو هیئت علمی رسمی ندارد و این امر انگیزه تحصیل جوانان منطقه را تحت تأثیر قرار میدهد.
چراغی در بخش دیگری از تذکر خود از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست به وضعیت کارکنان بهزیستی توجه شود و به تفاوتهای حقوقی و رفاهی میان کارکنان این نهاد و سایر دستگاهها اشاره کرد. او خواستار شمول برخی مشاغل به فهرست مشاغل سخت و زیانآور و توجه به فرسودگی شغلی کارکنان بهزیستی شد.
نماینده ایلام در پایان از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواست در لایحه بودجه امسال نسبت به تأمین اعتبار معوقات بازنشستگان سال ۱۴۰۱ اقدام کند و از وزیر نیرو خواست درباره وضعیت سد سیکان و تملک اراضی روستای فرهادآباد توضیح دهد، هشدار داد که در صورت عدم پیگیری، پیامدهای اجتماعی آن متوجه دستگاه مربوطه خواهد بود.
