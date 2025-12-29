تداوم بارش برف و یخبندان شدید در کردستان؛ افت دما تا منفی ۲۰ درجه

به گزارش کرد پرس، از بعدازظهر امروز یک سامانه بارشی وارد استان می شود که تا صبح فردا فعال خواهد بود و بیشترین میزان بارش آن در نیمه غربی استان رخ می دهد؛ به دلیل نفوذ توده هوای سرد و استقرار جریان سرد در منطقه، بخش عمده این بارش ها به صورت برف خواهد بود.

مناطق غربی و شمالی استان از جمله بانه، مریوان، اورامانات، سقز، ارتفاعات استان و همچنین بخش هایی از سنندج و کامیاران در ساعات عصر و شب شاهد بارش برف خواهند بود و این شرایط می تواند باعث لغزندگی جاده ها و اختلال در تردد به ویژه در گردنه ها و مسیرهای کوهستانی شود.

پس از عبور این سامانه، روند کاهش دما ادامه خواهد داشت و از بعدازظهر سه شنبه افت دما تشدید می شود و صبح روز چهارشنبه یکی از سردترین روزهای این دوره پیش بینی شده و در مناطق سردسیر استان احتمال ثبت دماهایی در حدود منفی ۲۰ درجه سانتی گراد وجود دارد.

در شب گذشته نیز برخی نقاط سرد استان دمای منفی ۱۲ درجه را تجربه کرده اند که نشان دهنده شدت سرمای حاکم بر منطقه است.

در همین راستا هشدار نارنجی کاهش محسوس دما در سطح استان صادر شده و تأکید ویژه ای بر توجه ساکنان مناطق غربی، ارتفاعات و مسیرهای ارتباطی به این هشدارها وجود دارد.

همچنین برای روز پنجشنبه یک سامانه بارشی ضعیف و کوتاه مدت در شهرستان های بانه و مریوان پیش بینی می شود که می تواند بارش های پراکنده ای را به همراه داشته باشد.