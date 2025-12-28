به گزارش کردپرس، قرار است عصر روز یکشنبه، ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، هیأتی از دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان وارد بغداد شود.
یک منبع در دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان در گفتگو با کردستان۲۴، اعلام کرد که هدف این سفر، نهاییکردن نامزد این حزب برای پست نایبرئیس دوم مجلس نمایندگان عراق و نیز انتخاب رئیس جدید فراکسیون حزب دمکرات در پارلمان است.
بر اساس گفتههای همین منبع، هیأت عالیرتبه حزب دمکرات صبح روز دوشنبه، ساعت ۱۱ پیش از ظهر، با اعضای فراکسیون خود در مجلس نمایندگان عراق دیدار خواهد کرد. بخش دیگری از برنامه این هیأت در بغداد، گفتوگو با جریانهای سیاسی عراقی درباره روند انتخاب رئیس جدید پارلمان عراق است.
این تحرکات در پی برگزاری انتخابات عمومی در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ صورت میگیرد؛ انتخاباتی که پس از آن، جریانهای سیاسی در تلاش برای تشکیل کابینه جدید دولت عراق هستند.
پارلمان عراق خود را برای برگزاری نخستین جلسه دوره ششم آماده میکند؛ جلسهای که قرار است روز دوشنبه، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ برگزار شود. دستورکار این جلسه شامل ادای سوگند قانونی نمایندگان جدید و انتخاب هیئترئیسه پارلمان (رئیس و دو نایبرئیس) است.
بر اساس عرف سیاسی در عراق، پست ریاست پارلمان به اهلسنت، نایبرئیس اول به شیعیان و نایبرئیس دوم به کردها اختصاص دارد. تاکنون جریانهای سنی و شیعی بر سر نامزد نهایی خود برای پستهای ریاست پارلمان و نخستوزیری به توافق نرسیدهاند. حزب دمکرات کردستان تأکید دارد که پست نایبرئیس دوم پارلمان حق این حزب است و نامزد آن برای این سمت آماده شده است.
