واژگونی اتوبوس در محور برفی ارومیه- مهاباد

او گفت: این حادثه ۱۷ حادثه دیده و ۱ مصدوم داشت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی همچنین اظهار کرد: از ساعت ۱۹شنبه ۶ دی تا ۳۰ دقیقه بامداد هفتم دی، ۱۴۷ نفر گرفتار شده در برف و کولاک در استان امدادرسانی و ۴۹ خودرو گرفتار در برف و کولاک رهاسازی شد.

محبوبی افزود: در بازه زمانی مذکور، بدنبال بارش برف و کولاک در محورهای نقده- پیرانشهر و اشنویه- ارومیه، ۵۰ بسته غذایی اضطراری بین افراد گرفتار توزیع شد.

مدیر عامل هلال‌احمر آذربایجان غربی اعلام کرد: تیم‌های امداد و نجات از شهرستان‌های نقده، پیرانشهر و اشنویه با حضور به موقع در مناطق متاثر از کولاک و بارش برف، عملیات امدادرسانی خود را آغاز کردند.

او ادامه داد: نیروهای عملیاتی تا بهبود کامل شرایط جوی و ایمن شدن مسیرها در محل حاضر هستند و عملیات امدادرسانی ادامه دارد.