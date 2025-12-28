واژگونی اتوبوس در محور برفی ارومیه- مهاباد

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی افزود: ساعت ۰۴:۵۴ بامداد امروز، گزارشی مبنی انحراف از جاده و واژگونی اتوبوس در محور ارومیه-مهاباد اعلام شد که با اعلام حادثه، تیم های عملیاتی پایگاه های امداد و نجات حیدرآباد هلال احمر نقده و واکنش سریع RRT مرکز استان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
او گفت: این حادثه ۱۷ حادثه دیده و ۱ مصدوم داشت.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی همچنین اظهار کرد: از ساعت ۱۹شنبه ۶ دی تا ۳۰ دقیقه بامداد هفتم دی، ۱۴۷ نفر گرفتار شده در برف و کولاک در استان امدادرسانی و ۴۹ خودرو گرفتار در برف و کولاک رهاسازی شد.
محبوبی افزود: در بازه زمانی مذکور، بدنبال بارش برف و کولاک در محورهای نقده- پیرانشهر و اشنویه- ارومیه، ۵۰ بسته غذایی اضطراری بین افراد گرفتار توزیع شد.
مدیر عامل هلالاحمر آذربایجان غربی اعلام کرد: تیمهای امداد و نجات از شهرستانهای نقده، پیرانشهر و اشنویه با حضور به موقع در مناطق متاثر از کولاک و بارش برف، عملیات امدادرسانی خود را آغاز کردند.
او ادامه داد: نیروهای عملیاتی تا بهبود کامل شرایط جوی و ایمن شدن مسیرها در محل حاضر هستند و عملیات امدادرسانی ادامه دارد.
نظر شما