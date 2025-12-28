به گزارش کردپرس، کاردینال لوئی ساکو در این نامه نگرانی عمیق خود را از این موضوع ابراز کرد که سخنان وی در مراسم جشن میلاد حضرت مسیح در ۲۴ دسامبر، "از بستر واقعی خود خارج شدهاند و به شکل نادرستی تفسیر گشتهاند."
پاتریارک ساکو در پیام خود به صدر تصریح کرد: «برای جناب عالی و تمام ملت عراق تأکید میکنم که به هیچ وجه اشارهای به هیچگونه عادیسازی سیاسی (التطبیع) نکردهام، زیرا من کاملاً از حساسیت و پیامدهای این موضوع آگاهی دارم.»
وی افزود که مقصود او از سخنرانی مذکور، که با حضور نخستوزیر و دیگر رهبران سیاسی ایراد شد، تنها دعوتی برای جلب توجه جهانی به عراق بهعنوان "گهوارهی تمدنها" بوده است.
در بخش دیگری از نامهی خود، ساکو ضمن ستایش از مواضع "ملی و مسئولانهی" مقتدی صدر، از تلاشهای وی در پروندهی بازگرداندن اموال و داراییهای غصبشدهی مسیحیان قدردانی کرد. به گفتهی او، این اقدامات تاکنون به بازگرداندن نزدیک به ۱۰۰ ملک مسیحیان منجر شده است.
ساکو همچنین بهشدت از کسانی که "تبریک کریسمس را حرام میدانند" انتقاد کرد و تأکید کرد که "اینگونه اقدامات نه به اسلام خدمتی میکند و نه با سنت جامعهی چندپارهی عراق همخوانی دارد."
در پایان این نامه، پاتریارک کلیسای کلدانی از مقتدی صدر درخواست کرد تا با دخالت خود و ارائهی توضیحات لازم، به آرامکردن اوضاع کمک کند. هدف از این درخواست، "حفظ یکپارچگی اجتماعی در این وضعیت حساس و جلوگیری از کسانی است که میخواهند امنیت عراق را برهم بزنند."
