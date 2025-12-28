به گزارش کردپرس، نخستین جلسه پارلمان عراق بدون دستیابی جریان‌های سیاسی به توافق بر سر دو پست نخست‌وزیری و ریاست پارلمان برگزار خواهد شد.

اداره اطلاع‌رسانی پارلمان عراق دستورکار نخستین جلسه دوره ششم پارلمان را منتشر کرد. بر اساس این دستورکار، این جلسه رأس ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵برگزار می‌شود.

این نشست شامل دو دستور کار اصلی است؛ نخست به ادای سوگند قانونی نمایندگان جدید پارلمان اختصاص دارد و سپس انتخابات رئیس پارلمان و دو نایب‌رئیس آن برگزار خواهد شد.

پیش‌تر لطیف رشید، رئیس‌جمهور عراق، با صدور فرمان جمهوری شماره ۵۴، نمایندگان منتخب را برای برگزاری نخستین جلسه پارلمان دعوت کرده بود.

این فرمان بر اساس ماده ۵۴ و بند چهارم ماده ۷۳ قانون اساسی عراق صادر شده و پس از آن انجام گرفت که دادگاه عالی فدرال نتایج نهایی انتخابات را تأیید کرد.

نخستین جلسه دوره ششم پارلمان عراق پس از برگزاری انتخابات عمومی در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار می‌شود. مطابق آیین‌نامه داخلی پارلمان و عرف سیاسی، جلسه نخست تا زمان انتخاب هیئت‌رئیسه جدید، به ریاست مسن‌ترین نماینده اداره می‌شود. در این دوره، عامر حسین جاسم فایز، نماینده استان بصره با ۷۷ سال سن، ریاست جلسه را بر عهده خواهد داشت.

بر اساس عرف سیاسی حاکم از سال ۲۰۰۵ تاکنون، پست ریاست پارلمان به اعراب اهل‌سنت، نایب‌رئیس اول به شیعیان و نایب‌رئیس دوم به کردها اختصاص می‌یابد. فرایند انتخاب هیئت‌رئیسه پارلمان نیازمند کسب اکثریت مطلق آرا (۵۰+۱) از مجموع نمایندگان است.

این در حالی است که تاکنون چارچوب هماهنگی شیعیان بر سر نامزد پست نخست‌وزیری عراق و همچنین جریان‌های اهل‌سنت بر سر نامزد پست ریاست پارلمان به توافق نرسیده‌اند.