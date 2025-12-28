بازگشت ۲۲۲ خانواده عراقی دیگر از اردوگاه الهول

به گزارش کردپرس، علی عباس، سخنگوی وزارت مهاجرت عراق گفت، قرار است یک مرحله جدید از بازگشت ساکنان اردوگاه الهول سوریه به عراق در تاریخ ۲۹ ماه دسامبر جاری اجرا شود که شامل ۲۲۲ خانواده خواهد بود.

اردوگاه الهول در شمال شرق سوریه، تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) قرار دارد و علاوه بر شهروندان عراقی، همسران و فرزندان اعضای سابق گروه داعش نیز در آن سکونت دارند.

این اردوگاه به دلیل تراکم شدید جمعیت و شرایط نامناسب زندگی شهرت دارد و بارها از آن به ‌عنوان «بمب ساعتی» یاد شده است چرا که خانواده‌های وابسته به داعش در آن حضور دارند.

حکومت خودمختار شمال شرق سوریه بارها از دولت‌ها و کشورهای مختلف خواسته است شهروندان خود را از اردوگاه الهول به کشورهایشان بازگردانند.

طبق توافق وزارت مهاجرت عراق و سازمان ملل متحد، تا سال ۲۰۲۷ تمامی خانواده‌های عراقی باقی‌مانده در اردوگاه الهول به کشور بازگردانده خواهند شد.

به گفته علی عباس، تاکنون در مجموع حدود ۲۱ هزار شهروند عراقی از اردوگاه الهول به کشور بازگردانده شده‌اند. اوایل ماه دسامبر طی یک مرحله ۲۴۰ خانواده عراقی متشکل از ۸۵۰ نفر به عراق بازگردانده شدند.

عراقی‌های بازگشته از اردوگاه الهول به اردوگاه الجدعه در استان نینوا منتقل می‌شوند تا پیش از ادغام مجدد در جامعه، تحت برنامه‌های بازپروری قرار گیرند.