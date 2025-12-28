به گزارش کردپرس، به گفته این منبع آگاه در حزب دمکرات کردستان، «پس از تعیین تعدادی نامزد از سوی دفتر سیاسی، شورای رهبری حزب چند ساعت پیش از برگزاری نشست پارلمان، نام نامزد نهایی را اعلام خواهد کرد.»

این منبع افزود: «شاخوان عبدالله، ریبوار هادی، فرهاد اتروشی و اشواق جاف در فهرست نامزدها قرار دارند، اما تاکنون تصمیم نهایی درباره هیچ‌یک از آنان اتخاذ نشده است.»

این منبع توضیح داد: «تا این لحظه، همه نامزدها از شانس برابری برخوردارند، به‌ویژه با توجه به وجود چند نام در فهرست.»

قرار است روز دوشنبه ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ رأس ساعت ۱۲:۰۰ ظهر، نخستین جلسه دوره ششم مجلس نمایندگان عراق برگزار شود. دستورکار این جلسه شامل دو بند است:

۱. ادای سوگند اعضای جدید مجلس نمایندگان

۲. انتخاب رئیس مجلس نمایندگان و دو نایب‌رئیس آن

ریاست مجلس نمایندگان عراق از رئیس مجلس و دو نایب‌رئیس (اول و دوم) تشکیل می‌شود که مسئولیت اداره جلسات قانون‌گذاری و سامان‌دهی امور پارلمان را بر عهده دارند. بر اساس عرف سیاسی پس از سال ۲۰۰۳، پست رئیس مجلس به اهل‌سنت، نایب‌رئیس اول به شیعیان و نایب‌رئیس دوم به کردها اختصاص دارد.