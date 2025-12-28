به گزارش کردپرس، مجید رستگاری افزود: از این میزان بیشترین حجم ورودی به سدهای شهید کاظمی بوکان، شهرچای ارومیه، کانیسیب پیرانشهر و مهاباد مربوط میشود. بخشی از بارشهای پاییزی بهصورت برف در ارتفاعات ذخیره شده و در کنار آن، ۳۳ میلیون مترمکعب آب نیز وارد مخازن سدهای استان شده است.
او ادامه داد: هماکنون ۱۷ سد در آذربایجانغربی در مدار بهرهبرداری قرار دارد که مجموع ظرفیت مخازن آنها حدود ۲.۵ میلیارد مترمکعب است، اما درحال حاضر فقط ۷۶۷ میلیون مترمکعب آب در این سدها ذخیره شده که این موضوع نشاندهنده تداوم دغدغه کمآبی در استان است.
رستگاری، با اشاره به قرار گرفتن سدهای استان در ٣ حوضه آبریز دریاچه ارومیه، ارس و زاب اظهارکرد: در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، هشت سد شامل شهید کاظمی بوکان، مهاباد، شهرچای، زولا، دریک، حسنلو، ساروق و چپرآباد در مجموع یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت دارند، اما موجودی فعلی آنها تنها ۲۴۱ میلیون مترمکعب است.
او گفت: سدهای حوضه ارس شامل بارون ماکو، آغچای، شهید قنبری، قیقاچ و کرمآباد نیز در مجموع ۴۲۸ میلیون مترمکعب ظرفیت اسمی دارند، در حالیکه میزان ذخیره فعلی آنها به ۱۲۸ میلیون مترمکعب میرسد.
رستگاری درباره حوضه زاب هم گفت: ٣سد سلیوه، کانیسیو پیرانشهر و کولهسه سردشت در این حوزه در مجموع ۶۹۱ میلیون مترمکعب ظرفیت دارند و اکنون ۲۹۶ میلیون مترمکعب آب در آنها ذخیره شده است.
مدیر عامل آب منطقه ای استان افزود: علاوه بر تبخیر سالانه بخشی از آب پشت سدها، هرسال حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب نیز برای تأمین نیاز آشامیدنی رهاسازی میشود.
او با اشاره به وضعیت بارشها اضافه کرد: در سال آبی جاری، میانگین بارندگی در سه حوصه آبریز استان ۹۳ میلیمتر ثبت شده که نسبت به ۶۳ میلیمتر سال گذشته ۳۷ درصد افزایش داشته، اما در مقایسه با میانگین بلندمدت ۷.۶ درصد کاهش نشان میدهد.
رستگاری در پایان بر ضرورت مدیریت مصرف تأکید کرد و گفت: با توجه به کاهش بارندگیها و تداوم خشکسالی بهویژه در حوضه دریاچه ارومیه، افزایش بهرهوری و صرفهجویی در مصرف آب از اهمیت بالایی برخوردار است.
نظر شما