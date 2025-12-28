به گزارش کردپرس، یک منبع ارشد در جنبش نسل نو اعلام کرد که تاکنون مشخص نیست آیا شاسوار عبدالواحد، رئیس این جنبش، پس از پایان دوره محکومیت زندان خود در تاریخ ۲۹ ماه جاری آزاد خواهد شد یا خیر؛ چراکه پرونده او ماهیت سیاسی دارد و آزادی‌اش نیازمند تصمیم سیاسی است.

یک منبع ارشد جنبش نسل نو در گفت‌وگو با رسانه خبری خندان گفت: «حکم محکومیت شاسوار عبدالواحد به مدت پنج ماه، در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ صادر شد، اما در متن حکم تصریح شده که تمام دوره‌های بازداشت قبلی باید محاسبه شود؛ چه در زمان تحقیقات و چه در جریان رسیدگی قضایی.»

این منبع افزود: «بر این اساس، ۳۵ روز از مدت محکومیت کسر می‌شود؛ شامل ۱۴ روز بازداشت در جریان تحقیقات در دادگاه تحقیقات امنیتی از ۱۵ مه ۲۰۱۹ تا ۲۹ مه ۲۰۱۹ و ۲۱ روز بازداشت دیگر در تاریخ ۱۲ اگوست ۲۰۲۵، پیش از صدور حکم دادگاه. با احتساب این بازداشت‌ها، شاسوار عبدالواحد باید در تاریخ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ آزاد شود.»

این مقام ارشد جنبش نسل نو که نخواست نامش فاش شود، تصریح کرد: «با توجه به اینکه بازداشت شاسوار عبدالواحد ماهیت سیاسی دارد، آزادی او نیازمند تصمیم سیاسی است، اما بر اساس قانون، باید در ۲۹ همین ماه آزاد شود.»

شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، در تاریخ ۱۲ اگوست ۲۰۲۵ به اتهام تهدید شادی نوزاد، نماینده دوره پنجم پارلمان کردستان، بازداشت شد و دادگاه در ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ او را به پنج ماه حبس محکوم کرد.