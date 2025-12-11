۲۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۹

تلاش DNO نروژ در اقلیم کردستان برای افزایش ۲۵ درصدی تولید نفت

سرویس جهان- شرکت نروژی DNO با ازسرگیری حفاری‌ها در اقلیم کردستان عراق قصد دارد تولید نفت میدان تاوکه را تا ۲۵ درصد افزایش دهد. این تصمیم پس از چالش‌های اخیر، جایگاه این شرکت را به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه تقویت می‌کند.

به گزارش کردپرس، شرکت نفتی DNO ASA  نروژ اعلام کرد عملیات حفاری خود را در اقلیم کردستان عراق از سر گرفته و قصد دارد تولید در میدان نفتی تاوکه (Tawke) را تا ۲۵ درصد افزایش دهد. این میدان تاکنون ۵۰۰ میلیون بشکه نفت تولید کرده و یکی از مهم‌ترین دارایی‌های این شرکت نروژی در منطقه به شمار می‌رود.

با وجود چالش‌هایی همچون تعطیلی خط لوله صادرات نفت اقلیم کردستان در سال ۲۰۲۳، DNO همچنان به تولید روزانه ۸۰ هزار بشکه نفت ادامه می‌دهد. این شرکت اعلام کرده که تا سال ۲۰۲۶ هشت حلقه چاه جدید در این میدان خواهد حفر کرد؛ اقدامی که موقعیت DNO را به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی در اقلیم کردستان عراق و همچنین در فلات قاره نروژ تقویت می‌کند.

DNO در این بیانیه تأکید کرده است که از سرگیری برنامه‌های حفاری، بخشی از راهبرد بلندمدت شرکت برای افزایش تولید و بهبود بازدهی در مناطق عملیاتی کلیدی است.

