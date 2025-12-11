به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری، با اشاره به تأمین بیش از ۸ هزار تن نهاده در روزهای اخیر افزود: در حال حاضر ۴ هزار تن سویا، ۲ هزار تن ذرت و ۲ هزار تن جو در انبارهای استان موجود است و مرغداران می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه مربوطه، سهمیه خود را دریافت کنند.

اصغری بیان کرد: تأمین نهاده‌ها از طریق پهلوگیری کشتی‌ها در بنادر کشور انجام شده و بارگیری و ارسال محموله‌ها به استان به‌طور مستمر ادامه دارد تا هیچ‌گونه خللی در روند تولید و عرضه گوشت مرغ ایجاد نشود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی ضمن قدردانی از تلاش و زحمات مرغداران در ماه‌های گذشته گفت: واحدهای تولیدی با حضور فعال در سنگر تولید، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کرده‌اند و همیشه با وجود سختی ها و مشکلات عرصه تولید را خالی نکرده‌اند.

وی تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان و استمرار تأمین نهاده‌های دامی، تضمین‌کننده آرامش بازار و امنیت غذایی است و این موضوع در اولویت برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و تلاش کرده ایم روند حمل و تحویل نهاده‌های خریداری‌شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

اصغری در پایان گفت: هدف ما توزیع نهاده‌ها با شفافیت و عدالت است تا واحدهای تولیدی بدون وقفه فعالیت تولیدی خود را ادامه دهند.