وام ازدواج حذف نمی شود؛ کارت رفاهی جهیزیه در مسیر تکمیلی

به گزارش کرد پرس، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، روز دوشنبه اعلام کرد که این کارت اعتباری با اتکا به اوراق گام برای متقاضیانی طراحی شده که قصد تهیه جهیزیه از کالاهای ایرانی را دارند و اجرایی شدن آن تا پایان آبان ماه پیش بینی شده است.

مصطفی قمری وفا تأکید کرد که وام نقدی ازدواج همچنان برقرار است و هیچ تصمیمی برای حذف آن وجود ندارد.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان کردستان، نیز این موضوع را مورد تأیید قرار داد و با ارائه آمار پرداخت وام های ازدواج و فرزندآوری در استان، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۳ هزار و ۱۴۲ فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شده و ۱۲ هزار و ۴۲۵ نفر همچنان در صف هستند؛ این ارقام نشان می دهد که شبکه بانکی استان، تمام ظرفیت اعتباری تخصیص یافته را جذب کرده است.

اسماعیل حیدری ضمن اشاره به اینکه تاکنون هیچ دستورالعمل رسمی درباره اجرای کارت رفاهی به بانک ها ابلاغ نشده، افزود: این کارت یک گزینه تکمیلی خواهد بود و دریافت آن به احتمال زیاد اختیاری است؛ هدف اصلی از این طرح، جلوگیری از خرید و فروش وام و هدایت منابع به سمت خرید مستقیم جهیزیه از تولیدکنندگان داخلی است.

وی از مزایای این کارت به شفاف سازی مصرف تسهیلات، کاهش واسطه گری، حمایت از کالای ایرانی و کمک به کنترل تورم اشاره کرد و اظهار کرد: در حال حاضر تسهیلات ازدواج برای هر فرد ۳۵۰ میلیون تومان و برای زوجین ۷۰۰ میلیون تومان است و این رقم برای ایثارگران دو برابر می شود؛ هدایت صحیح این مبالغ اهمیت زیادی دارد.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان کردستان درباره زمان انتظار متقاضیان برای دریافت وام نیز توضیح داد که مدت انتظار ثابت نیست و به میزان ثبت نام ها و ظرفیت بانک ها بستگی دارد.

به گفته حیدری، برخی بانک ها مانند بانک ملت با وجود پرداخت بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات، هنوز حدود ۲ هزار متقاضی در صف دارند.