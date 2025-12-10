۱۲۴ هزار خانوار کردستانی مشمول فاز اول طرح کالابرگ الکترونیکی شدند

به گزارش کرد پرس، برهان صلواتی با بیان اینکه برای دهک های اول، دوم و سوم درآمدی مبلغ ۶۲۰ هزار تومان به عنوان اعتبار کالابرگ واریز شده است، گفت: این اعتبار با هدف تقویت معیشت خانوارهای کم درآمد و کمک به تأمین سبد غذایی آن ها طراحی شده است.

وی با بیان اینکه این طرح قرار است فشار هزینه ای خانواده هایی را که در خط مقدم آسیب های اقتصادی قرار دارند، کاهش دهد و امکان خرید کالاهای ضروری را برایشان فراهم کند، افزود: در فهرست کالاهایی که از طریق کالابرگ قابل خرید هستند، مجموعه ای از اقلام اساسی مانند برنج، حبوبات، روغن، ماکارونی، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، شیر و لبنیات، قند و شکر هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان اینکه این کالاها پایه اصلی سبد مصرفی اکثر خانواده ها هستند و افزایش قیمت آن ها می تواند به طور محسوس بر کیفیت زندگی قشر ضعیف جامعه تأثیر بگذارد، اظهار کرد: با این اعتبار خانوارهای مشمول می توانند بدون نیاز به پرداخت کامل نقدی، بخشی از نیاز ماهانه خود را از فروشگاه های متصل به طرح کالابرگ الکترونیکی تأمین کنند.

صلواتی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح ملی که به طور مستقیم به بهبود امنیت غذایی منجر می شود، ادامه داد: استفاده کم تر از مواد غذایی و پروتئین ها باعث مشکلاتی می شود این موضوع می تواند در طول زمان بر کیفیت تغذیه و سلامت عمومی اثر بگذارد.

وی یادآور شد: این طرح علاوه بر جنبه حمایتی، ابزاری برای مدیریت اقتصادی است، زیرا کمک می کند یارانه ها دقیق تر به گروه های هدف برسد و از هدررفت منابع جلوگیری شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان بیان کرد: در شرایطی که فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف جامعه افزایش یافته، اجرای چنین طرح هایی می تواند گامی مؤثر در جهت کاهش نابرابری ها و حمایت از زندگی خانوارهای کم درآمد باشد.