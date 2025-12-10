خبرگزاری کردپرس _ آنتندهی تلفن همراه در کرمانشاه به یکی از مشکلات مزمن و فرساینده شهروندان تبدیل شده است. در دورهای که ارتباطات دیجیتال بخش جداییناپذیر زندگی مردم شده، قطع و وصلی تماسها، اینترنت کند و نبود پوشش پایدار شبکه نه تنها آزاردهنده، بلکه نوعی بیعدالتی ارتباطی است.
مسئله زمانی انتقاد برانگیزتر میشود که بدانیم اپراتورها هر ساله با تبلیغات گسترده از توسعه شبکه، پوشش سراسری و سرعت بالای اینترنت سخن میگویند، اما واقعیت روزمره مردم در بسیاری از مناطق کرمانشاه چیز دیگری است. حتی در نقاط مرکزی شهر، شهروندان مجبورند برای یک تماس ساده مکانشان را عوض کنند و از پنجره یا پشتبام کمک بگیرند، امری که در سال ۲۰۲۵ در هیچ کجای دنیا نه توجیهپذیر است و نه قابل پذیرش.
حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، وقتی در کلان شهر کرمانشاه وضع بدین گونه است در نقاط کوهستانی، جاده ها و روستاها وضعیت آنتن دهی چگونه است؟
ظاهراً شرایط آنچنان خراب است که صدای استاندار کرمانشاه نیز در آمده و در این رابطه تذکراتی به مدیران مربوطه داده است.
در چنین وضعیتی، کوتاهی اپراتورها در ارتقای زیرساختها و نبود نظارت مؤثر از سوی نهادهای مسئول، پرسشهای جدی ایجاد میکند. چرا با وجود افزایش تعرفهها و درآمد اپراتورها، کیفیت خدمات همچنان ثابت مانده یا حتی افت کرده است؟ چرا نقشههای پوششدهی با واقعیت میدانی تفاوت چشمگیر دارند؟ و چرا شکایتهای مردمی اغلب به نتیجهای ملموس نمیرسد؟
مردم کرمانشاه حق دارند از کیفیتی بهرهمند شوند که سالها وعده داده میشود. انتظار طبیعی این است که اپراتورها در کنار تبلیغات جذاب، عملکرد واقعی، شفافیت و پاسخگویی را نیز جدی بگیرند.
زیرساخت ارتباطی یک شهر تنها یک خدمت تجاری نیست، بخشی حیاتی از زندگی اجتماعی، آموزشی، اقتصادی و حتی امنیتی آن است.
تا زمانی که این نگاه در سیاستگذاری و اجرای خدمات تلفن همراه تقویت نشود، مشکل آنتندهی در کرمانشاه همچنان پابرجا خواهد ماند و شهروندان باید هزینه نادیدهگرفتن این ضرورت را بپردازند.
منبع: کرمانشاه امروز
