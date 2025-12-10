نگرانی سازمان ملل از «تبعیض مستمر» علیه کردها در ترکیه

به گزارش کردپرس، موسسه حقوق بشری استکهلم سوئد گزارش داد گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد نسبت به ادامه تبعیض علیه جامعه کرد در ترکیه ابراز نگرانی جدی کردهاند. این نگرانیها پس از بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق دو خانواده کرد در استانهای استانبول و مرسین مطرح شده است.
طبق این گزارش، خانوادهای در استانبول در تاریخ ۱۳ ژوئیه با خشونت، بازداشت و اعمال زور از سوی نیروهای انتظامی روبهرو شده و یک خانواده دیگر در مرسین نیز در ۲۵ اوت به دلیل صحبت کردن به زبان کردی مورد آزار لفظی و حمله فیزیکی قرار گرفته است.
گزارشگران در نامهای به تاریخ ۳ اکتبر — که پس از پاسخ دولت ترکیه در ۱ دسامبر منتشر شد — اعلام کردند که این اقدامات «به نظر میرسد بخشی از الگویی مستمر از تبعیض علیه جامعه کرد» باشد؛ الگویی که به گفته آنان با هدف به حاشیه راندن کردها در فضاهای عمومی و محدود کردن آزادی بیان و حقوق فرهنگی آنان صورت میگیرد. آنان همچنین تأکید کردند که بسیاری از موارد خشونت و تبعیض علیه کردها بهطور کامل بررسی نمیشود و ضعف پیگیری قضایی، فضایی از مصونیت ایجاد کرده است.
این نامه به امضای نیکولا لِورات (گزارشگر ویژه مسائل اقلیتها)، الکساندرا زانتاخی (گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی)، کِی. پی. آشوینی (گزارشگر ویژه مبارزه با نژادپرستی) و آلیس جیل ادواردز (گزارشگر ویژه شکنجه) رسیده است.
در بخش مربوط به حادثه استانبول، گزارشگران به ضربوشتم، لگدزدن، سیلی، استفاده از اسپری فلفل و حتی زدن به شکم یک زن باردار توسط نیروهای امنیتی اشاره کردهاند؛ حملهای که باعث سزارین اورژانسی و بستری شدن نوزاد در بخش مراقبتهای ویژه شده است. همچنین چند تن از اعضای خانواده و افراد حاضر که مداخله کرده بودند بازداشت شدهاند.
در حادثه کیسیجیک در مرسین نیز یک خانواده کرد صرفاً به دلیل صحبت کردن به زبان کردی مورد حمله قرار گرفتند. در این حمله، یک زن ۶۶ ساله و یک نوزاد سهماهه آسیب دیدند؛ نوزاد برای مدتی علائم حیاتی خود را از دست داد اما توسط تیم پزشکی احیا شد.
گزارشگران از دولت ترکیه خواستند که این ادعاها را بهسرعت و بهطور شفاف بررسی کند، عوامل این حوادث را شناسایی و پاسخگو سازد، مبنای حقوقی بازداشتها در استانبول را توضیح دهد و اطلاعاتی درباره وضعیت سلامت مادر و نوزاد حادثهدیده در کیسیجیک ارائه دهد.
دولت ترکیه در پاسخ مورخ ۱ دسامبر اعلام کرد که دادستانیهای استانبول و مرسین تحقیقات رسمی را آغاز کردهاند و روند رسیدگی به اتهامات علیه مأموران مربوط به حادثه استانبول نیز در جریان است.
