خنثی کردن یک حمله داعش و دستگیری سرکرده برجسته این گروه در دیرالزور توسط SDF

به گزارش کردپرس، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) با انتشار دو بیانیه جداگانه اعلام کردند که یک حمله برنامهریزیشده داعش علیه نیروهای خود را خنثی کرده و سه عضو برجسته داعش از جمله یک سرکرده این گروه را در استان دیرالزور دستگیر کردهاند.
مرکز رسانهای SDF در بیانیهای اعلام کرد که نیروهای SDF یک حمله داعش را علیه یکی از مواضع نظامی خود در روستای «مراشده» در شرق دیرالزور خنثی کردهاند.
در بیانیه این مرکز آمده است که عناصر داعش روز سهشنبه تلاش داشتند یک نقطه نظامی متعلق به این SDF در روستای مراشده در حومه شهرک سوسه در کانتون دیرالزور را هدف قرار دهند، اما حمله در همان مرحله نخست ناکام ماند. در این درگیری، یکی از مهاجمان داعش کشته و یکی دیگر بهطور جدی زخمی شد. همچنین یک موتورسیکلت و یک قبضه سلاح کلاشنیکف که برای اجرای عملیات استفاده شده بود، ضبط گردید.
