۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۸

خنثی کردن یک حمله داعش و دستگیری سرکرده برجسته این گروه در دیرالزور توسط SDF

خنثی کردن یک حمله داعش و دستگیری سرکرده برجسته این گروه در دیرالزور توسط SDF

سرویس سوریه - نیروهای دموکراتیک سوریه در دو بیانیه جداگانه از خنثی‌سازی یک حمله برنامه‌ریزی‌شده داعش به مواضع خود در شرق دیرالزور و بازداشت سه عضو برجسته این گروه، از جمله یکی از سرکرده‌های خطرناک آن، در عملیات مشترک با ائتلاف بین‌المللی خبر دادند.

به گزارش کردپرس، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) با انتشار دو بیانیه جداگانه اعلام کردند که یک حمله برنامه‌ریزی‌شده داعش علیه نیروهای خود را خنثی کرده و سه عضو برجسته داعش از جمله یک سرکرده این گروه را در استان دیرالزور دستگیر کرده‌اند.

مرکز رسانه‌ای SDF در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای SDF یک حمله داعش را علیه یکی از مواضع نظامی خود در روستای «مراشده» در شرق دیرالزور خنثی کرده‌اند.

در بیانیه این مرکز آمده است که عناصر داعش روز سه‌شنبه تلاش داشتند یک نقطه نظامی متعلق به این SDF در روستای مراشده در حومه شهرک سوسه در کانتون دیرالزور را هدف قرار دهند، اما حمله در همان مرحله نخست ناکام ماند. در این درگیری، یکی از مهاجمان داعش کشته و یکی دیگر به‌طور جدی زخمی شد. همچنین یک موتورسیکلت و یک قبضه سلاح کلاشنیکف که برای اجرای عملیات استفاده شده بود، ضبط گردید.

خنثی کردن یک حمله داعش و دستگیری سرکرده برجسته این گروه در دیرالزور توسط SDF

در بیانیه‌ای دیگر، SDF از اجرای یک عملیات موفق دیگر در دیرالزور خبر داد. به‌گفته این نیروها، تیم‌های عملیات نظامی SDF با همکاری ائتلاف بین‌المللی علیه داعش، عملیاتی هدفمند در چند روستای دیرالزور انجام داد که به دستگیری «ابو زبیر/سماک»، یکی از سرکرده‌ها و سرشاخه‌های خطرناک داعش و دو تن از افراد گروه او منجر شد.

بر اساس بیانیه SDF، این عملیات پس از رصد دقیق تحرکات هسته داعش انجام گرفت و تحقیقات نشان داده است که این گروه یکی از فعال‌ترین شبکه‌های داعش در منطقه بوده و مسئولیت بسیاری از حملات  اخیر علیه نیروهای امنیتی و نظامی را برعهده داشته است.

در بخش دیگری از بیانیه SDF آمده است که در میان اسناد و مدارکی که از این افراد کشف شده، تلفن‌ها و ویدیوهایی وجود دارد که نقش مستقیم آنان را در برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر عملیات‌های  تأیید می‌کند و این شبکه در قاچاق و جابه‌جایی عناصر داعش بین مناطق مختلف، از جمله اردوگاه هول، نقش داشته و حتی سازماندهی و آموزش کودکان خانواده‌های داعش (موسوم به «اشبال خلافت») را دنبال می‌کرده است.»

کد مطلب 2791571

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha