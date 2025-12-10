خنثی کردن یک حمله داعش و دستگیری سرکرده برجسته این گروه در دیرالزور توسط SDF

به گزارش کردپرس، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) با انتشار دو بیانیه جداگانه اعلام کردند که یک حمله برنامه‌ریزی‌شده داعش علیه نیروهای خود را خنثی کرده و سه عضو برجسته داعش از جمله یک سرکرده این گروه را در استان دیرالزور دستگیر کرده‌اند.

مرکز رسانه‌ای SDF در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای SDF یک حمله داعش را علیه یکی از مواضع نظامی خود در روستای «مراشده» در شرق دیرالزور خنثی کرده‌اند.

در بیانیه این مرکز آمده است که عناصر داعش روز سه‌شنبه تلاش داشتند یک نقطه نظامی متعلق به این SDF در روستای مراشده در حومه شهرک سوسه در کانتون دیرالزور را هدف قرار دهند، اما حمله در همان مرحله نخست ناکام ماند. در این درگیری، یکی از مهاجمان داعش کشته و یکی دیگر به‌طور جدی زخمی شد. همچنین یک موتورسیکلت و یک قبضه سلاح کلاشنیکف که برای اجرای عملیات استفاده شده بود، ضبط گردید.

در بیانیه‌ای دیگر، SDF از اجرای یک عملیات موفق دیگر در دیرالزور خبر داد. به‌گفته این نیروها، تیم‌های عملیات نظامی SDF با همکاری ائتلاف بین‌المللی علیه داعش، عملیاتی هدفمند در چند روستای دیرالزور انجام داد که به دستگیری «ابو زبیر/سماک»، یکی از سرکرده‌ها و سرشاخه‌های خطرناک داعش و دو تن از افراد گروه او منجر شد.

بر اساس بیانیه SDF، این عملیات پس از رصد دقیق تحرکات هسته داعش انجام گرفت و تحقیقات نشان داده است که این گروه یکی از فعال‌ترین شبکه‌های داعش در منطقه بوده و مسئولیت بسیاری از حملات اخیر علیه نیروهای امنیتی و نظامی را برعهده داشته است.