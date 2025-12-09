منطقه ویژه اقتصادی سومار فرصتی برای توسعه کرمانشاه است

به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی در نشست بررسی عملکرد حوزه اقتصادی که با حضور معاون اقتصادی و تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، با تاکید بر ضرورت سرعتبخشی به پروژههای راهبردی در مرز سومار و منطقه آزاد قصرشیرین، اظهار کرد: اجرای این طرحها نقش مهمی در رونق تجارت، ایجاد اشتغال و افزایش تعاملات اقتصادی با عراق خواهد داشت.
استاندار کرمانشاه با اشاره به رشد چشمگیر فعالیتها در مرز سومار و تمایل جدی طرف عراقی برای توسعه همکاریها، افزود: مرز سومار اکنون یکی از مرزهای پررونق و در حال توسعه کشور است و ظرفیت آن برای صادرات، واردات و حتی تردد زائران اربعین رو به افزایش است.
وی افزود: موقعیت جغرافیایی مناسب و قابلیت توسعه این مرز، منطقه ویژه اقتصادی سومار را به یک فرصت مهم برای استان تبدیل کرده و در صورت تکمیل زیرساختها، میتواند جذابیت قابل توجهی برای بازرگانان ایرانی و عراقی ایجاد کند.
مدیر ارشد استان خاطر نشان کرد: تعیین تکلیف اراضی و مستندات کمیسیون ماده ۲۱ باید حداکثر تا پایان آذر نهایی شود و حسابرسی سازمان همیاری شهرداریها نیز در همین بازه زمانی تکمیل گردد تا دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بتواند فرآیند صدور مجوزهای لازم را آغاز کند.
وی تأکید کرد: استان مصمم است هرچه سریعتر صاحب منطقه ویژه اقتصادی سومار شود.
حبیبی به وضعیت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصرشیرین پرداخت و ادامه داد: مشکلات مربوط به کد گمرکی کاملاً برطرف شده است و زمینههای قانونی برای فعالیت رسمی این منطقه فراهم است.
وی ایجاد بازارچه مرزی قصرشیرین را اقدامی مهم برای رونق مبادلات دانست و از مدیران مسئول خواست پیشنهاد رسمی راهاندازی بازارچه را برای طرح در کارگروه اشتغال ارائه دهند تا در شورای برنامهریزی استان نیز به تصویب برسد.
استاندار کرمانشاه همچنین از تهیه پیشنهاد جامع برای اخذ مجوز تردد خودرویی در سراسر استان خبر داد و عنوان کرد: پیگیری لازم در شورای تأمین و همچنین هماهنگی با مناطق آزاد دیگر کشور در حال انجام است تا این طرح نیز در مسیر تصویب قرار گیرد.
وی تکمیل زیرساختهای منطقه آزاد قصرشیرین را ضروری دانست و گفت: محصورسازی منطقه باید به صورت دیوارکشی مناسب اجرا شود و سر در ورودی آن نیز باید در شأن یک منطقه آزاد طراحی و احداث گردد.
مدیر ارشد استان خواستار اختصاص زمین برای احداث نمایشگاه دائمی در منطقه آزاد شد و تأکید کرد: این موضوع باید در تعامل با سازمان منطقه آزاد به سرعت دنبال شود.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت پیگیری طرحهای مهم صنعتی استان اشاره کرد و خواستار تعیین تکلیف پروژههایی همچون توسعه پتروشیمی بیستون، نیروگاه خورشیدی ۹۰ مگاواتی، پروژه تولید لاستیک رادیال، طرحهای مربوط به کارخانه قند سوم، شیرخشک، نخلستانها، فرآوری سنگهای قیمتی ایمیدرو و سایر سرمایهگذاریهای صنعتی شد.
وی تأکید کرد که هیچیک از این طرحها نباید در روند اداری معطل بمانند.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: فهرست شرکتهای بزرگ دارای حساب بانکی خارج از استان جمعآوری و به معاون اول رئیسجمهور پیشنهاد شود که حسابهای این شرکتها به استان منتقل گردد تا ظرفیت اعتباری و مالی آنها در توسعه مناطق کمتر برخوردار کرمانشاه مورد استفاده قرار گیرد.
استاندار با اشاره به سفر هفته آینده هیئت اقتصادی استان به عراق، بر ضرورت آمادهسازی طرح برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صادراتی در این کشور تاکید کرد و گفت: باید محتوای تبلیغاتی مناسب به زبانهای کردی و عربی برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی استان تهیه شود.
حبیبی تاکید کرد: پیگیری تمامی پروژهها بویژه در حوزه مرز و منطقه آزاد باید به صورت روزانه و مستمر انجام شود و هیچ موضوعی نباید به دست فراموشی سپرده شود.
وی گفت: استان کرمانشاه این ظرفیت را دارد که به یکی از پایگاههای مهم تجارت و سرمایهگذاری در غرب کشور تبدیل شود و تحقق این هدف، نیازمند همکاری همه دستگاهها و تسریع در اجرای تصمیمات است.
