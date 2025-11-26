۵ شهر کردستان به اینترنت نسل پنجم متصل شدند

به گزارش کرد پرس، آرام حیدری در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به توسعه زیرساخت های ارتباطی در استان، گفت: تاکنون ۱۳ سایت ۵G در نقاط مختلف کردستان نصب و راه اندازی شده است.

وی محدودیت تجهیزات مرتبط با فناوری ۵G، هزینه های بالا و شرایط دشوار توپوگرافی استان را از جمله دلایل کندی توسعه این تکنولوژی در کردستان عنوان کرد و افزود: اپراتورها معمولاً سرمایه گذاری در مناطقی را در اولویت قرار می دهند که بازگشت اقتصادی بیشتری داشته باشد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان با اشاره به شاخص های ارتباطی استان، اظهار کرد: ضریب نفوذ تلفن ثابت در کردستان ۳۱.۲ درصد و در کشور ۳۲.۲ درصد است و ضریب نفوذ تلفن همراه نیز در استان ۱۸۴.۵ و در کشور ۱۸۹.۶۰ درصد ثبت شده است.

حیدری ادامه داد: ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت ثابت در استان ۱۰.۹۳ درصد و در کشور ۱۳.۰۲ درصد و ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت سیار در استان ۱۲۷.۹۳ درصد و در کشور ۱۴۰.۰۷ درصد است.

وی تعداد مشترکان فیبر نوری در استان را ۱۵ هزار و ۶۹۴ نفر و تعداد مشترکان VDSL را ۲ هزار و ۷۷۹ مورد اعلام کرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان یادآور شد: براساس ارزیابی های انجام شده، ۷۱.۷ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه تلفن همراه نسل سوم و چهارم، ۹۴ درصد روستاها به شبکه ملی اطلاعات و ۹۹۲ روستای استان به اینترنت باکیفیت دسترسی دارند.