۳ نفر در سردشت بر اثر صاعقە مصدوم شدند

به گزارش کردپرس، فرزین رضازاده با بیان اینکه ظهر سه شنبه ۱۸ آذر با اعلام این حادثه، بلافاصله نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند،گفت: این حادثه موجب مصدومیت سه نفر شده بود که هر سه نفر پس از اقدامات اولیه، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

او افزود: خوشبختانه در این حادثه مورد فوتی گزارش نشده است.

رضازاده با اشاره به حساسیت این‌گونه حوادث، از آمادگی کامل نیروهای اورژانس استان برای پاسخ‌گویی سریع به موارد مشابه خبر داد و بر رعایت نکات ایمنی هنگام بارش‌های شدید و آذرخش تأکید کرد.