۳ نفر در سردشت بر اثر صاعقە مصدوم شدند

سرویس آذربایجان غربی- رئیس اورژانس آذربایجان غربی از وقوع حادثه صاعقه‌زدگی در روستای «مزرعه» شهرستان سردشت و مصدومیت ٣ نفر در این حادثه خبر داد.

به گزارش کردپرس، فرزین رضازاده با بیان اینکه ظهر سه شنبه ۱۸ آذر با اعلام این حادثه، بلافاصله نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند،گفت: این حادثه موجب مصدومیت سه نفر شده بود که هر سه نفر پس از اقدامات اولیه، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

او افزود: خوشبختانه در این حادثه مورد فوتی گزارش نشده است. 

 رضازاده با اشاره به حساسیت این‌گونه حوادث، از آمادگی کامل نیروهای اورژانس استان برای پاسخ‌گویی سریع به موارد مشابه خبر داد و بر رعایت نکات ایمنی هنگام بارش‌های شدید و آذرخش تأکید کرد.

