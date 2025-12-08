افزایش قیمت مرغ در کردستان غیرقانونی است/ستاد تنظیم بازار مرجع رسمی مجاز به افزایش قیمت

حسین رحیمیان در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، گفت: در حالی که قیمت هر کیلوگرم مرغ در برخی مناطق استان کردستان تا ۱۴۵ هزار تومان نیز گزارش شده، این افزایش قیمت فاقد وجاهت قانونی است.

وی افزود: طبق مقررات ستاد تنظیم بازار کشور، هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات تا اطلاع ثانوی ممنوع است و تنها پس از بررسی و تصویب در ستاد مجاز خواهد بود و بنابراین قیمت مرغ در بازار باید بر اساس نرخ مصوب باشد و نرخ های اعلام شده از سوی کمیسیون ها یا کارگروه های استانی فاقد اعتبار هستند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با هشدار نسبت به فروش با قیمت های افزایشی، اظهار کرد: افزایش قیمت مرغ در بازار استان بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار غیرقانونی است و هرگونه فروش خارج از نرخ مصوب تخلف محسوب می شود و شعب تعزیرات حکومتی در این پرونده‎ها بر اساس قیمت مصوب ستاد حکم خواهند داد.

رحیمیان تاکید کرد: آنچه تا روشن شدن نظر ستاد تنظیم بازار باید ملاک قیمت گذاری باشد، نرخ رسمی مصوب است و بنابراین هر افزایش قیمت فعلی در کردستان غیرقانونی تلقی می شود و پرونده های مرتبط نزد تعزیرات قابل پیگرد است.