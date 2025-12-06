چالشها و الزامات دولت الشرع یک سال پس از کناررفتن بشار اسد

به گزارش کردپرس، در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۲۵، اندیشکده واشنگتن برای خاورمیانه نشستی مجازی با حضور آرون ی. زلین، پژوهشگر ارشد و متخصص گروه‌های جهادی سنی در سوریه و شمال آفریقا، و جیمز جفری، سفیر سابق آمریکا در ترکیه و عراق و نماینده ویژه اسبق آمریکا در امور سوریه برگزار کرد. محور این نشست بررسی مسیر پیش روی دولت انتقالی سوریه یک سال پس از سقوط حکومت بشار اسد و چالش‌های اصلی در حوزه نهادسازی، حکمرانی و امنیت بود.

زلین در این نشست تأکید کرد که با احتمال برداشته شدن تحریم‌های «قانون قیصر» توسط آمریکا، دولت جدید سوریه باید ظرفیت‌های نهادی خود را تقویت کند و از شکل‌گیری دولت سایه و شبکه اقتصادی غیررسمی شبیه مدل دوران جنگ در ادلب جلوگیری نماید. وی با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در بازسازی جاده‌ها، کاهش موانع و بازسازی شبکه‌های آب، یادآور شد که بسیاری از شهروندان همچنان برای بازسازی املاک خود تلاش شخصی زیادی کرده‌اند که نشان‌دهنده کاستی‌های سیاست‌های بازسازی ملی است. از نظر زلین، تمرکز تصمیم‌گیری در وزارت امور خارجه و سیستم اقتصادی غیرشفاف، ریسک فساد را افزایش داده و دولت نیازمند شفافیت مالی و بودجه‌بندی دقیق است.

وی همچنین توصیه کرد که دولت دمشق با تفویض اختیار به مقامات محلی و کاهش مدیریت متمرکز، ظرفیت‌های حکمرانی خود را توسعه دهد و احساس مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‌گیری را تقویت کند. آمریکا می‌تواند با ارائه کمک‌های فنی در زمینه مبارزه با فساد، اصلاح بانک مرکزی و ایجاد واحد اطلاعات مالی، نقش مؤثری در تقویت شفافیت و کارآمدی نهادهای سوریه ایفا کند.

از سوی دیگر، جیمز جفری بر اهمیت ثبات سوریه برای امنیت منطقه‌ای تأکید کرد و هشدار داد که بی‌ثباتی در این کشور می‌تواند به تهدیدات تروریستی بین‌المللی، قاچاق مواد مخدر و مداخله خارجی منجر شود. وی گفت که مهم‌ترین اقدامات سال دوم شامل ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش ملی، مقابله با داعش و جلوگیری از خشونت‌های فرقه‌ای است. جفری تأکید کرد که آمریکا باید هدایت هماهنگی بین‌المللی برای حمایت از دولت سوریه را بر عهده گیرد و با ترکیه و کشورهای عرب همسو پیام‌ها را یکپارچه کند.

وی همچنین توصیه کرد که تشکیل یک گروه تماس بین‌المللی شامل کشورهای اروپایی و عرب، ارائه حمایت فنی به نهادهای کلیدی سوریه در بخش‌های نفت و بانکداری و شفاف‌سازی استراتژی اسرائیل در سوریه می‌تواند به تثبیت ثبات و پیشگیری از تنش‌های منطقه‌ای کمک کند.

کارشناسان حاضر در این نشست توافق داشتند که سال دوم دولت انتقالی سوریه فرصتی حیاتی برای تقویت نهادهای شفاف، کاهش فساد و تثبیت امنیت داخلی و منطقه‌ای است و موفقیت آن وابسته به رهبری دیپلماتیک آمریکا، همکاری با بازیگران منطقه‌ای و بهره‌گیری از کمک‌های فنی بین‌المللی است.