انتقاد نماینده ویژه ترامپ از سیستم خودگردانی کردها در عراق و سوریه

به گزارش کردپرس، تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و نماینده ویژه دولت ترامپ در امور سوریه، از سیاست‌های واشنگتن درباره حمایت از ساختارهای خودگردانی کردها در عراق و سوریه انتقاد کرد. او این سیاست‌ها را «ناکـارآمد» و نتیجه مداخله نادرست آمریکا در ساختار سیاسی این کشورها دانست.

باراک در گفت‌وگو با نشریه نشنال اظهار کرد که آمریکا در بغداد سفارت دارد و در اربیل نیز کنسولگری بزرگی با صرف میلیون‌ها دلار ایجاد کرده، اما «تقویت ساختارهای خودگردانی و چندبخشی در عراق نه‌تنها نتیجه مثبتی نداشته، بلکه این کشور را به سمت فدرالیسم و چندپارگی بیشتر سوق داده است.»

نماینده ویژه ترامپ همچنین تأکید کرد که کردهای سوریه نیز—که آنان را وابسته به پ.ک.ک دانست—ساختار خودگردانی مشابهی ایجاد کرده‌اند و این روند نیز بخشی از همان سیاست نادرست واشنگتن است.

او گفت سیاست آمریکا در اجرای سیستم‌های «تمرکززدا» در کشورهایی که در آنها مداخله کرده، «کارآمد نبوده» و این رویکرد به‌جای ثبات، به پیچیدگی‌های سیاسی و تقسیم بیشتر قدرت منجر شده است.