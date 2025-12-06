مصدوم شدن مسافران در حادثه واژگونی اتوبوس در کرمانشاه

به گزارش کردپرس، سرهنگ "مهدی جعفری" در این باره، اظهار کرد: حوالی ساعت ۳ و ۲۵ دقیقه بامداد روز شنبه ۱۵ آذر، یک دستگاه اتوبوس که از مهران به سمت تهران در حال حرکت بود، در کمربندی شرقی کرمانشاه واژگون که متاسفانه در این حادثه ۳ نفر از سرنشینان این اتوبوس مصدوم می‌شوند.

این مقام انتظامی علت این حادثه را عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه به علت تخطی از سرعت مطمئنه، عنوان کرد.

جعفری با بیان اینکه؛ مصدومان این حادثه به بیمارستان آیت الله طالقانی کرمانشاه منتقل شدند، گفت: خوشبختانه مصدومیت عموم این افراد سطحی بوده و پس از دریافت خدمات لازم از بیمارستان مرخص شده‌اند و تنها ۳ نفر بستری هستند.

وی ادامه داد: مسافران این اتوبوس ساعتی پیش با وسیله نقلیه دیگری به مقصد اعزام شدند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر بارش باران در روزهای آتی، گفت: با توجه به لغزنده شدن جاده‌ها در پی بارش باران، به رانندگان توصیه می‌شود؛ حتما سرعت مجاز و قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد حوادثی نظیر واژگونی و تصادف نباشیم.