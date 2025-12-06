به گزارش کردپرس، از آب منطقه ای؛ رییس سازمان مدیریت بحران کشور جمعه ۱۴آذر بههمراه مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو با حضور در محل سد شهید کاظمی بوکان، آخرین وضعیت تنش آبی این سد را مورد بررسی میدانی قرار داد.
رییس سازمان مدیریت بحران کشور در این بازدید، بر استمرار پایش لحظهای مخزن، اجرای سناریوهای کوتاهمدت مدیریت مصرف، و تدوین برنامههای عملیاتی برای عبور ایمن از ماههای پیشرو تأکید کرد.
سردار حسین ساجدی نیا با بیان اینکه مجموعه وزارت نیرو و دستگاههای مرتبط در آمادهباش کامل قرار دارند، افزود: همکاری میان نهادها و بهکارگیری مدلهای پیشبینی و پایش دقیق، شرط اصلی مدیریت مرحله تازه این تنش آبی است.
در این بازدید، وضعیت ذخیره مخزن، روند کاهش ورودیها، شرایط آب قابل تنظیم و اقداماتی که طی هفتههای اخیر برای مدیریت مصرف در پاییندست انجام شده، بهصورت دقیق ارزیابی شد.
مسئولان حاضر اعلام کردند که کاهش پایدار ورودیها و فشار بر منابع موجود، سد بوکان را وارد مرحلهای تازه از تنش آبی کرده و لزوم اجرای برنامههای فوری و هماهنگی گسترده میان دستگاههای اجرایی را دوچندان کرده است.
در ادامه این بازدید همچنین بر نقش حساس سد بوکان در تأمین نیازهای شرب، کشاورزی و زیستمحیطی منطقه و اهمیت مدیریت علمی و واقعبینانه مخزن اشاره شد.
گفتنی است؛ پیشتر جلال محمودزاده، مشاور کمیسیون و وزیر جهاد کشاورزی در گفت و گوی اختصاصی با کردپرس گفته بود: هم اکنون ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب زرینه رود و سد بوکان راهی استان آذربایجان شرقی میشود و در آن استان به منظور شرب، صنعت و به ویژه کشاورزی مصرف میشود و در سالهای اخیر بر میزان وسعت اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی بسیار افزوده شده و کشاورزان در آن استان از طریق حقابه دریاچه ارومیه به کشاورزی مشغول هستند؛ در حالی که طبق بخشنامه ستاد احیای دریاچه ارومیه توسعه اراضی کشاورزی در حوزه آبریز دریاچه ممنوع شده بود ولی این مورد در استان آذربایجان شرقی متاسفانه لحاظ نشده و برعکس بر تعداد این اراضی هم افزوده شده است.
اکنون با توجه به تنش آبی سد بوکان و وضعیت ناگوار دریاچه ارومیه باید مشخص شود چه کسانی تصمیم گرفتهاند که که ۳۰۰ میلیون متر مکعب حقابه دریاچه ارومیه را صرف کشاورزی در آذربایجان شرقی کنند؟؟
