سرخط خبرهای۱۵آذرخبرگزاری کردپرس

پ.ک.ک بهای صلح را تعیین کرده‌؛ آیا اردوغان حاضر به پرداخت است؟

حزب کارگران کردستان (پ‌.ک.‌ک) شرط آغاز مذاکرات صلح با ترکیه را آزادی عبدالله اوجالان، رهبر زندانی خود، اعلام کرده است. این مطالبه می‌تواند ترکیه را با بحران داخلی و سیاسی روبه‌رو کند، زیرا اوجالان برای کردها نماد مبارزه ملی است، اما برای ملی‌گرایان ترک "تروریست شماره یک" محسوب می‌شود. ترکیه که همواره با آزادی اوجالان مخالف بوده، اکنون با چالش جدیدی مواجه است؛ در حالی که اقتصاد ضعیف و فشارهای داخلی افزایش یافته، پ‌ک‌ک از این وضعیت به‌عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند



نفت اقلیم کردستان به خاک آمریکا رسید

نخستین محموله نفت اقلیم کردستان عراق پس از بازگشایی خط لوله عراق–ترکیه، دو ماه بعد از توافق موقت میان بغداد، اربیل و واشنگتن، در بندر لوئیزیانا آمریکا تخلیه شد. این بازگشایی نشان‌دهنده بازگشت نقش استراتژیک این خط لوله در معادلات انرژی و سیاست منطقه‌ای است و به تأمین نفت مورد نیاز پالایشگاه‌های آمریکایی کمک می‌کند. علاوه بر تأمین نفت خام برای آمریکا، این توافق زمینه‌ساز مذاکرات بیشتر درباره صادرات نفت شمال عراق و حل‌وفصل بدهی‌های اقلیم به شرکت‌های نفتی شده است.



چرایی جنجالی شدن سفر مسعود بارزانی به ترکیه

سفر مسعود بارزانی به شرناخ ، که با حضور محافظان پێشمەرگه و نمادهای اقلیم کردستان همراه بود، به بحرانی سیاسی میان اقلیم کردستان و آنکارا تبدیل شد. این تنش در زمانی رخ داد که ترکیه در حال بازتعریف سیاست خود در قبال مسئله کردها و مذاکره مستقیم با عبدالله اوجالان بود. حضور نمادهای کردی در خاک ترکیه، به ویژه یونیفورم نیروهای پێشمەرگه و پرچم اقلیم، واکنش‌های شدید ملی‌گرایان ترکیه را برانگیخت و بحران زمانی که دفتر بارزانی به رهبر حزب حرکت ملی ترکیه، دولت باغچلی، حمله کرد عمیق‌تر شد.