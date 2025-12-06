ممنوعیت تجمعات در سالگرد سقوط بشار اسد در شمال و شرق سوریه

به گزارش کردپرس، بر اساس تصمیم جدید اتخاذ شده توسط کمیته امور داخلی مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه، هرگونه تجمع و فعالیت در روزهای ۷ و ۸ دسامبر مصادف با سالروز سقوط نظام اسد در مناطق شمال و شرق سوریه ممنوع اعلام شد.
به نوشته آژانس خبری فرات، کمیته امور داخلی مدیریت خودگردان اعلام کرد که هرگونه جشن عمومی، تجمع و فعالیت در روزهای ۷ و ۸ دسامبر، که مصادف با سقوط نظام بعث است، به منظور مقابله با حملات احتمالی داعش ممنوع شده است.
در حکم شماره ۷ کمیته داخلی، ضمن تبریک به مردم سوریه به مناسبت سقوط نظام بعث، ابراز امیدواری شد که سقوط بعث برای سوریه دموکراسی، آزادی و صلح به ارمغان بیاورد.
در این حکم آمده است: «به منظور حفاظت از امنیت جانی شهروندان و امنیت و آرامش داخلی و با توجه به افزایش فعالیت هستههای تبهکار داعش که با سوءاستفاده از فرصت سالگرد سرنگونی حکومت سابق سعی در ایجاد تفرقه میان اقشار جامعه دارند، تصمیمات زیر اتخاذ شد:
- تجمعات و فعالیتهای گروهی در روزهای ۷ و ۸ این ماه در تمامی مناطق شمال و شرق سوریه ممنوع است.
- استفاده از سلاح و آتشبازی ممنوع است.
- کسانی که از این تصمیم تخطی کنند، مجازات خواهند شد.
- تمامی نیروهای امنیتی باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند.»
یادآوری شد که این حکم بر اساس تصمیم شماره ۱۹ صادر شده از سوی ریاست مشترک شورای اجرایی مدیریت خودگردان است.
