۷۲۳ بیمار مبتلا به آنفلوآنزا در کردستان در هفته گذشته بستری شدند

به گزارش کرد پرس، شعله شاه غیبی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در همین بازه زمانی، ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر به دلیل علائم آنفلوآنزا به مراکز درمانی مراجعه کرده اند که ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از آنان به صورت سرپایی درمان شده اند.

وی با مقایسه آمار هفته های اخیر، اظهار کرد: در هفته اول آذر، ۶ هزار و ۹۶۰ مراجعه کننده داشتیم که از این تعداد ۶ هزار و ۵۰۰ نفر سرپایی درمان و ۴۳۹ نفر بستری شدند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: هفته چهارم آبان نیز ۵ هزار و ۲۰۰ مورد مراجعه ثبت شد که ۴ هزار و ۹۷۰ نفر سرپایی و ۲۶۰ نفر بستری بودند.

شاه غیبی ادامه داد: در هفته سوم آبان ۴ هزار و ۴۰۰ نفر به مراکز درمانی مراجعه کردند که ۴ هزار و ۲۳۰ نفر به صورت سرپایی درمان و ۱۹۷ نفر بستری شدند.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ مورد مرگ ناشی از آنفلوآنزا در استان ثبت نشده است، یادآور شد: حدود ۶۵ درصد مبتلایان افراد ۴ تا ۱۶ ساله هستند و این نشان می دهد گروه های کم سن بیشتر در معرض ابتلا قرار دارند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان همچنین از کاهش اثربخشی واکسن به دلیل جهش های ویروسی خبر داد و بیان کرد: مصونیت واکسن آنفلوآنزا که پیش تر حدود ۷۵ درصد بود، اکنون به حدود ۳۵ درصد رسیده است.