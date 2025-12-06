٥ نفر در تصادف جاده سرچم میاندوآب در آتش سوختند

وی ادامه داد: به دلیل شدت برخورد و وقوع آتش‌سوزی گسترده، متأسفانه ٥نفر در این حادثه در محل وقوع اتفاق جان باختند.

رضازاده بیان کرد: تیم اعزامی اورژانس با یک دستگاه آمبولانس در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شد اما به علت شدت حادثه، امکان ارائه خدمات درمانی وجود نداشت.

وی ضمن ابراز تأسف از این حادثه تلخ، بر ضرورت رعایت دقیق سرعت مطمئنه و پرهیز از سبقت‌های خطرناک در محورهای برون‌شهری تأکید کرد.

جاده در دست احداث میاندوآب - میانه مشهور به سرچم ۱۲۰ کیلومتر مسافت دارد که از این مقدار ۷۰ کیلومتر در محدوده آذربایجان غربی و مابقی در آذربایجان شرقی قرار دارد.

جاده سرچم با هدف دسترسی ساکنان جنوب آذربایجان غربی به اتوبان پیامبر اعظم (ص) و کاهش ۱۵۰ کیلومتری مسیر تا پایتخت، ۳۱ سال قبل آغاز شده اما همچنان به اتمام نرسیده است.