۲۶۹۹ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی کردستان ثبت شد

به گزارش کرد پرس، فرزاد سردارزاده در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: طی بازرسی های انجام گرفته در مجموع ۳۷ میلیارد و ۹۹ میلیون ریال جریمه برای متخلفان واحدهای صنفی و غیرصنفی در کردستان صادر شده است.

وی با بیان اینکه در این مدت در مجموع ۲ هزار و ۶۹۹ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی در سطح بازار استان صورت گرفته است، افزود: با تلاش بازرسان این سازمان در بازرسی های به عمل آمده از واحدهای صنفی و غیر صنفی ۴۸۰ مورد تخلف کشف شده است.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صمت کردستان اظهار کرد: در این رابطه ۴۰۷ فقره پرونده برای واحدهای متخلف صنفی و غیر صنفی تشکیل شده است.

سردار زاده با اشاره به اینکه عمده این تخلفات گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت بوده است، ادامه داد: در مدت یاد شده از طریق ستاد خبری ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان ۳۶ مورد گزارش مردمی درج شده و در رسیدگی به آنها ۳ مورد تخلف احراز که در این زمینه پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی یادآور شد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف واحدهای صنفی اعم از کم فروشی، گرانفروشی، عدم درج قیمت و ...، واحدهای متخلف صنفی را با شماره های تلفن ۱۲۴ و یا با مراجعه به ادارات تابعه در شهرستان ها و در مرکز استان به سازمان صنعت، معدن و تجارت معرفی کرده و موارد تخلف را گزارش کنند.