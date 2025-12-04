مگاپروژه سیاسی آمریکا در اقلیم کردستان عراق

به گزارش کردپرس، ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه از یک مجتمع عظیم کنسولگری در شهر اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، به‌طور رسمی رونمایی کرد؛ پروژه‌ای که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین کنسولگری آمریکا در جهان یاد می‌شود و نشان‌دهنده تقویت رویکرد دیپلماتیک و راهبردی واشنگتن در شمال عراق است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس و روزنامه الشرق الاوسط اشاره کرده اند که این مجتمع که در زمینی به مساحت ۲۰۶ هزار متر مربع در محور اربیل–شقلاوه احداث شده، با هزینه‌ای بالغ بر ۷۹۶ میلیون دلار تکمیل شده و یکی از مگاپروژه های سیاسی آمریکا محسوب می شود. مایکل جی. ریگاس، معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور مدیریت و منابع، همراه با مقامات بلندپایه اقلیم کردستان، در مراسم افتتاح حضور داشت.

ریگاس در سخنانی، این کنسولگری را «نمادی روشن از سرمایه‌گذاری بلندمدت آمریکا در عراق و اقلیم کردستان» توصیف کرد و گفت: «این تأسیسات جدید، بستری امن برای پیشبرد منافع ایالات متحده فراهم می‌کند و بیانگر ظرفیت همکاری میان یک عراق مستقل، امن و شکوفا با آمریکاست؛ همکاری‌ای که هم به مردم عراق و هم به ایالات متحده سود می‌رساند.»

افتتاح این مجموعه در شرایطی صورت می‌گیرد که عراق همچنان با تنش‌های منطقه‌ای و تهدیدهای امنیتی مواجه است. هفته گذشته یک حمله پهپادی به میدان گازی «کورمور» موجب بروز اختلال گسترده در شبکه برق شد. هرچند هیچ گروهی مسئولیت این رخداد را بر عهده نگرفته، اما ریگاس در اظهارات خود تلویحاً شبه‌نظامیان عراقی را به دست داشتن در چنین حملاتی متهم کرد و از دولت مرکزی و مقامات اقلیم خواست نسبت به «تضعیف و برچیدن این گروهها اقدام کنند.

روزنامه واشنگتن پست آمریکا نیز در این باره نوشت: این اقدام بر تعامل بیشتر دیپلماتیک و راهبردی واشنگتن در منطقهٔ کردستان عراق تأکید دارد، به‌ویژه در زمانی که ایالات متحده بر اساس توافقی با دولت مرکزی بغداد، نیروهایی را که پیش‌تر در بخش‌های دیگری از عراق مستقر بودند، در چارچوب ماموریت مقابله با گروه داعش جابه‌جا کرده و در اقلیم کردستان مستقر می کند.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، افتتاح این کنسولگری را «پیامی سیاسی آشکار درباره جایگاه و اهمیت اربیل» دانست و اظهار کرد این مجتمع جدید، سطح همکاری‌های دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی میان ایالات متحده و اقلیم را ارتقا خواهد داد.

مقامات آمریکایی اقلیم کردستان را «درگاه پویای ورود شرکت‌های آمریکایی به بازار عراق» توصیف می‌کنند. این در حالی است که بسیاری از این شرکت‌ها هم‌اکنون در بخش‌های انرژی و زیرساخت فعال‌اند و شرکت «اکسون‌موبیل» نیز پس از دو سال وقفه به فعالیت در عراق بازگشته است.