قباد طالبانی: با صادرات گاز اقلیم مخالفیم؛ گاز باید برای نیازهای داخلی مصرف شود

به گزارش کردپرس، قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان، اعلام کرد: ما نه‌تنها با صادرات گاز اقلیم کردستان به خارج مخالفیم، بلکه معتقدیم این گاز باید برای تأمین نیازهای داخلی، تولید برق و خدمت به توسعه اقتصادی اقلیم کردستان مورد استفاده قرار گیرد.

قباد طالبانی در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد: در دیدارم با «ماسامیشی سوگایا» مسئول خاورمیانه در وزارت خارجه ژاپن، از افزایش تمایل شرکت‌های ژاپنی برای سرمایه‌گذاری در کردستان و عراق ابراز خرسندی کردم و تأکید داشتم که ژاپن باید نقش پررنگ‌تر و مؤثرتری در توسعه اقتصادی کردستان و عراق ایفا کند.

او افزود: هم‌نظر بودیم که حمله به تأسیسات کورمور، حمله‌ای مستقیم به زیرساخت‌های انرژی و اقتصاد کردستان و عراق است و خطری علیه امنیت و ثبات عراق محسوب می‌شود و باید با تکرار این نوع حملات مقابله شود.