به گزارش کردپرس، کمیته امنیتی استان اربیل اعلام کرد که شماری از افراد تحریکشده تلاش داشتند در شهرستان خبات دست به اغتشاش، تخریب و آتشزدن اماکن عمومی و دولتی بزنند، اما نیروهای امنیتی با شیوهای آرام و کنترلشده توانستند اوضاع را تحت کنترل درآورند.
بر اساس بیانیه این کمیته، افراد یادشده قصد ایجاد آشوب، پرتاب مواد آتشزا و سوزاندن مراکز عمومی و رسمی را داشتند و در این چارچوب اقدام به تنشآفرینی در منطقه کردند.
به گفته کمیته امنیتی، عامل اصلی آشوب با نام نیچروان عیسی میرمسو هنگام تلاش برای فرار از مسیر کرکوک بازداشت شد و تحویل مراجع قانونی گردید. در بیانیه آمده است که او با گروهی از افراد تحریکشده همکاری داشته و هدف آنان دستیابی به سلاح و انجام عملیات تخریبی علیه مراکز اقتصادی و ملی بوده است.
کمیته امنیتی همچنین تأکید کرده است که تمام افرادی که در ایجاد بیثباتی و آشوب نقش داشتهاند، در برابر قانون پاسخگو خواهند بود و جزئیات بیشتری از برنامهها و عوامل پشتپرده این تحرکات بهزودی آشکار خواهد شد.
