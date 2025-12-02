کردپرس - صبح دوشنبه، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ایلام، در مسیر خانهاش با صحنهای مواجه شد که خود آن را «اندازه سه تراکتور زباله اطراف یک سطل» توصیف کرد. او با اشاره به نظریه «شیشه شکسته» هشدار داد که بیتفاوتی نسبت به چنین نابسامانیهایی، به فروپاشی نظم شهری میانجامد و افزود: «وقتی کسی شیشهای را میشکند و پیگیری نمیشود، فردا شیشه دوم و سوم هم شکسته خواهد شد.»
این روایت عینی، تنها یک تصویر از وضعیتی است که کارشناسان آن را «حاشیهنشینی مدرن» مینامند؛ وضعیتی که برخلاف تلاش دولتها برای کمرنگ کردن حاشیهنشینی در اطراف شهرها، اکنون در مرکز ایلام در حال شکلگیری است. تناقض آشکار اینجاست: به جای کاهش حاشیه، عملکرد ضعیف شهرداری ایلام، مرکز شهر را به حاشیه بدل کرده است!
صباح عباسی در ادامه با انتقاد از بیعملی شهرداری گفت: «ما مصوبهای برای ساماندهی ضایعاتیها ابلاغ کردیم تا معتاد، کارگر و ضایعاتجمعکن از هم تشخیص داده شوند. تنها درخواست ما این بود که شهرداری یک لباس مشخص بدهد تا بدانیم چه کسی بیمار است و چه کسی مجرم؛ همین کار ساده را هم انجام ندادند.»
این انتقادات تنها به دبیر شورای هماهنگی مواد مخدر استان محدود نمیشود. رضا دارابی، معاون عمرانی استاندار ایلام نیز در ماههای اخیر همنوا با رسانههای استان، بارها ضعف شهرداری ایلام را گوشزد کرده است. او در یکی از نشستهای اخیر تأکید کرد: «شهرداری ایلام نه در حوزه مدیریت پسماند و نه در ساماندهی معابر، برنامهای روشن ندارد و همین بیبرنامگی، چهره شهر را به سمت بینظمی و بیاعتمادی سوق داده است.» این سخنان نشان میدهد که بحران مدیریت شهری، دیگر یک مسئله حاشیهای نیست، بلکه به تهدیدی برای مرکز شهر بدل شده است.
ایلام امروز با خطر «حاشیهنشینی مدرن» در قلب خود روبهروست؛ خطری که ریشه در بیعملی شهرداری دارد. اما مسئولیت تنها بر دوش شهرداری نیست؛ شورای شهر نیز با ضعف در برنامهریزی و نظارت، اعتماد عمومی را شکسته و مردم را ناامید کرده است. اگر مدیریت شهری و شورای شهر به جای انفعال، اقدام نکنند، مرکز شهر بیش از پیش به حاشیه رانده خواهد شد.
* یاسر بابایی
