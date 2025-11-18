شهرداری ایلام باید به مردم پاسخگو باشد/ دولت وظیفه خود را با تزریق اعتبارات انجام داده است

به گزارش خبرگزاری کردپرس، رضا دارابی با اشاره به تزریق میلیاردها تومان اعتبارات دولتی به شهرداری ایلام علاوه بر درآمدهای داخلی آن، گفت: با وجود این حجم از اعتبارات، بایستی خروجی مثبتی در مدیریت شهری و جلب رضایت مردمی مشاهده می‌شد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ از محل اعتبارات ارزش افزوده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و امور مالیاتی ۳۵۲.۹ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ نیز تاکنون ۲۷۷ میلیارد تومان، و از محل اعتبارات استانی ۳۴.۸ میلیارد تومان به حساب شهرداری واریز شده است. با این وجود، تغییر محسوسی در خدمت‌رسانی به مردم و ساماندهی شهر ایلام مشاهده نمی‌شود.

دارابی با بیان اینکه اعتبارات در راستای حل مشکلات شهری تزریق می‌شوند، اظهار داشت: از محل اربعین نیز ۳۵.۷ میلیارد تومان پول نقد برای دیوارکشی سایت پسماند، خرید کمپرسی، تکمیل سیستم پایش تصویری، ساماندهی میدان ارغوان و... به حساب شهرداری واریز شد، اما پروژه‌های مذکور انجام نشده‌اند.

وی به آیین‌نامه مالی شهرداری در خصوص نحوه هزینه‌کرد درآمدها اشاره کرد و گفت: ۶۰ درصد درآمد شهرداری باید در حوزه عمرانی هزینه شود و با توجه به سایر درآمدهای شهرداری از محل‌های مختلف دیگر، بایستی گزارش چگونگی هزینه کرد آن را در حوزه عمرانی و جاری به مردم گزارش کنند.

معاون عمرانی استاندار ایلام در خصوص آسفالت معابر نیز گفت: از ظرفیت‌هایی چون قیر یارانه‌ای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و قیر رایگان سازمان بازآفرینی شهری استفاده مطلوب نشده است بطوریکه از ۱۲۸۱ تن قیر اختصاص یافته در سال ۱۴۰۲ میزان ۲۵۴ تن جذب نشده و همچنین از سمیه ۲۵۹۸ تن قیر یارانه‌ای ۱۴۰۳ میزان ۱۸۸۴ تن آن جذب نشده که باید مسئولین شهرداری مراتب و دلایل عدم بکارگیری و انجام آسفالت معابر شهری را به مردم گزارش کنند.

وی در ادامه همچنین از اختصاص مبلغ ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای احداث کارخانه بازیافت زباله، ۱۳ میلیارد تومان برای خرید ماشین پرس و حمل زباله که تا کنون خریداری نشده و ۷ میلیارد تومان برای خرید سیمی‌تریلر خبر داد و افزود: این مبالغ و سایر اعتبارات علاوه بر درآمدهای شهرداری، برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم اختصاص یافته است. دولت وظیفه خود را انجام داده، اما عملکرد شهرداری متناسب با این حمایت‌ها نبوده و مردم انتظار پاسخگویی دارند.