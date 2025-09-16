به گزارش خبرگزاری کردپرس، رضا دارابی ضمن قدردانی از دغدغه‌های نماینده محترم ولی‌فقیه و امام جمعه ایلام در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز، اظهار داشت: تمامی مجوزهای صادرشده در کمیسیون ماده ۵ منطبق با طرح جامع، طرح تفصیلی و ضوابط قانونی معماری و شهرسازی است. آنچه به‌عنوان ساخت‌وساز غیرمجاز رخ می‌دهد، حاصل ضعف‌های نظارتی در شهرداری‌هاست.

وی با اشاره به اقدامات معاونت عمرانی در مقابله با تخلفات ساختمانی افزود: در این راستا کمیته ای متشکل از نماینده معاونت عمرانی و دفتر فنی استانداری، نمایندگان شهرداری، راه و شهرسازی، نظام مهندسی و نماینده دادستانی تشکیل شده که بصورت هفتگی نسبت به بازدید میدانی ساخت و سازهای داخل شهر اقدام و موارد مغایرت با پروانه های ساختمانی صادر شده را به شهرداری اعلام می نمایند و در صورت عدم تمکین و عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز توسط شهرداری، مراتب تخلف افراد به کمیسیون رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع داده خواهد شد.

دارابی با تأکید بر ممنوعیت تفکیک زمین بدون رعایت حدنصاب قانونی گفت: در راستای حفظ سیما و منظر شهری از تفکیک نمودن زمین به قطعات خرد پایین تر از حدنصاب قانونی جلوگیری شده و مجوز جهت طبقات داده خواهد شد.

وی هشدار داد: هرگونه ساخت‌وساز یا تفکیک زمین پیش از اخذ مجوزهای قانونی، تخلف محسوب می‌شود. قوانین لازم‌الاجرا هستند و انتظار می‌رود شهروندان نیز با مقررات همراهی و همکاری لازم را بعمل آورند.

معاون عمرانی استانداری ایلام همچنین بر لزوم رعایت حریم تأسیسات شهری از جمله گاز، برق و آب و اخذ استعلام‌های لازم پیش از صدور مجوزها تأکید کرد.

دارابی در بخش دیگری از سخنانش، خطاب به شهرداران استان اعلام کرد: اعتبارات استانی تخصیص‌یافته که در حساب شهرداری‌ها باقی مانده و جذب نشده‌اند، در صورت عدم اقدام به موقع نسبت به جابجایی این اعتبارات به سایر دستگاه‌های اجرایی اقدام خواهد شد.