۲۵ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۴

معاون عمرانی استاندار ایلام:

ساخت‌وسازهای غیرمجاز نتیجه ضعف نظارتی شهرداری‌هاست

ساخت‌وسازهای غیرمجاز نتیجه ضعف نظارتی شهرداری‌هاست

سرویس ایلام - معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام در جلسه کمیسیون ماده ۵ استان ضمن تبیین وظایف این کمیسیون، اظهار داشت: ساخت‌وسازهای غیرمجاز نتیجه ضعف نظارتی شهرداری‌هاست.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، رضا دارابی ضمن قدردانی از دغدغه‌های نماینده محترم ولی‌فقیه و امام جمعه ایلام در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز، اظهار داشت: تمامی مجوزهای صادرشده در کمیسیون ماده ۵ منطبق با طرح جامع، طرح تفصیلی و ضوابط قانونی معماری و شهرسازی است. آنچه به‌عنوان ساخت‌وساز غیرمجاز رخ می‌دهد، حاصل ضعف‌های نظارتی در شهرداری‌هاست.

وی با اشاره به اقدامات معاونت عمرانی در مقابله با تخلفات ساختمانی افزود: در این راستا کمیته ای متشکل از نماینده معاونت عمرانی و دفتر فنی استانداری، نمایندگان شهرداری، راه و شهرسازی، نظام مهندسی و نماینده دادستانی تشکیل شده که بصورت هفتگی نسبت به بازدید میدانی ساخت و سازهای داخل شهر اقدام و موارد مغایرت با پروانه های ساختمانی صادر شده را به شهرداری اعلام می نمایند و در صورت عدم تمکین و عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز توسط شهرداری، مراتب تخلف افراد به کمیسیون رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع داده خواهد شد.

دارابی با تأکید بر ممنوعیت تفکیک زمین بدون رعایت حدنصاب قانونی گفت: در راستای حفظ سیما و منظر شهری از تفکیک نمودن زمین به قطعات خرد پایین تر از حدنصاب قانونی جلوگیری شده و مجوز جهت طبقات داده خواهد شد.

وی هشدار داد: هرگونه ساخت‌وساز یا تفکیک زمین پیش از اخذ مجوزهای قانونی، تخلف محسوب می‌شود. قوانین لازم‌الاجرا هستند و انتظار می‌رود شهروندان نیز با مقررات همراهی و همکاری لازم را بعمل آورند.

معاون عمرانی استانداری ایلام همچنین بر لزوم رعایت حریم تأسیسات شهری از جمله گاز، برق و آب و اخذ استعلام‌های لازم پیش از صدور مجوزها تأکید کرد.

دارابی در بخش دیگری از سخنانش، خطاب به شهرداران استان اعلام کرد: اعتبارات استانی تخصیص‌یافته که در حساب شهرداری‌ها باقی مانده و جذب نشده‌اند، در صورت عدم اقدام به موقع نسبت به جابجایی این اعتبارات به سایر دستگاه‌های اجرایی اقدام خواهد شد.

کد خبر 2788728

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha