هشدار صریح معاون عمرانی استاندار ایلام: تعلل مدیریت شهری دیگر پذیرفته نیست

به گزارش خبرگزاری کردپرس، در پی افزایش نارضایتی عمومی و هشدار فرماندار ایلام، نشست اضطراری با حضور رضا دارابی معاون عمرانی استاندار، فرماندار، معاون دادستان، شهردار و اعضای شورای شهر برگزار شد. رضا دارابی در این جلسه با لحنی صریح، شفافیت عملکرد مدیریت شهری را خواستار شد و گفت: پروژه‌های کلیدی مانند طرح جامع ترافیک، پارکینگ طبقاتی، کارخانه بازیافت زباله، میدان میوه و ساماندهی دست‌فروشان عملاً متوقف شده‌اند.

او با اشاره به اختصاص مبلغ ۳۳۷ میلیارد تومان از محل ارزش افزوده در سال گذشته و مبلغ ۲۱۴ میلیارد تومان و اختصاص ۶۴۷ تن قیر در شش ماهه نخست سال جاری، تأکید کرد: شهرداری باید به‌جای مطالبه‌گری، راهکار عملی ارائه دهد و گزارش شفاف عملکرد را به رسانه‌ها بدهد. جذب نکردن ۱۹۵ تن قیر در حوزه بازآفرینی شهری، نمونه‌ای از ضعف اجرایی است.

دارابی هشدار داد که ساخت‌وسازهای غیرمجاز، مدیریت ضعیف نخاله‌های ساختمانی و وضعیت نابسامان دست‌فروشان در مرکز شهر، در شرایط بحرانی می‌تواند به فجایع انسانی منجر شود. او از تشکیل کمیته مشترک با حضور دادگستری، شورا و شهرداری برای مقابله با تخلفات ساختمانی خبر داد.

معاون عمرانی استاندار ایلام با اشاره به پروژه‌های نیروگاه خورشیدی و ورود پساب تصفیه‌خانه به مدار تا آذرماه، خواستار بهره‌برداری از ظرفیت‌های زیست‌محیطی در توسعه شهری شد و افزود: شهرداری باید از درآمدهای سنتی عبور کرده و به سمت پروژه‌های درآمدزا مانند تولید کمپوست و سوخت RDF حرکت کند؛ این طرح‌ها می‌توانند باعث ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری بشود.

در پایان، دارابی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در شفاف‌سازی و مطالبه‌گری گفت: مردم حق دارند بدانند منابع دولتی چگونه هزینه شده‌اند. زمان عمل فرا رسیده و تعلل بیشتر، آسیب مستقیم به شهروندان خواهد بود.