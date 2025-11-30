۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۳

پایانه مرزی مهران؛ نیازمند جراحی اساسی و شتاب در تکمیل طرح‌های توسعه

پایانه مرزی مهران؛ نیازمند جراحی اساسی و شتاب در تکمیل طرح‌های توسعه

سرویس ایلام - اظهارات اخیر استاندار ایلام مبنی بر ضرورت بازنگری جدی در پایانه مرزی مهران، بار دیگر یکی از مهم‌ترین گره‌های توسعه‌ای استان را به سطح افکار عمومی آورده است. مهران تنها یک مرز نیست؛ دروازه تنفس اقتصادی استان ایلام و یکی از مهم‌ترین نقاط اثرگذار بر تراز تجاری غرب کشور است. با این حال، زیرساخت‌های موجود فاصله معناداری با جایگاه واقعی این مرز دارند.

کردپرس - سال‌هاست که فعالان اقتصادی از کندی طرح‌های توسعه‌ای، نبود خدمات پشتیبان، ضعف لجستیک، کمبود سکوهای بارگیری، ناکارآمدی بخشی از سامانه‌های گمرکی، و نبود برنامه‌ریزی مشخص برای افزایش صادرات گله‌مندند؛ مسائلی که عملاً ظرفیت واقعی مرز مهران را مسدود کرده است.

اکنون که استاندار ایلام به‌درستی بر افزایش قابل توجه صادرات، ارتقای انگیزه فعالان اقتصادی و تبدیل مرزها به کانون پویای تجاری تأکید کرده، انتظار افکار عمومی این است که این مواضع در قالب برنامه‌های عملیاتی با زمان‌بندی دقیق دنبال شود. مهران باید از وضعیت نیمه‌فعّال امروز خارج و به هاب تجاری غرب کشور تبدیل شود؛ ظرفیتی که هم در جغرافیای سیاسی استان وجود دارد و هم در تعاملات رو به رشد با عراق قابل تحقق است.

در این راستا، چند اقدام فوری می‌تواند مسیر تحول را هموار کند:

تسریع در تکمیل راه‌های دسترسی، محوطه‌سازی و ارتقای بخش لجستیک بر اساس استانداردهای مرزی

افزایش شیفت‌های‌ کاری گمرک و به‌روزرسانی سامانه‌های تبادل اسناد

ایجاد بسته‌های مشوق برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جهت ساخت سردخانه، انبارهای استاندارد، و خدمات حمل‌ونقل

فعال‌سازی میز دائم «توسعه تجارت مرز مهران» با حضور استانداری، گمرک، اتاق بازرگانی و صادرکنندگان

پیگیری جدی برای تأمین اعتبارات ملیِ زیرساختی، همان‌گونه که در پروژه‌های بزرگ آبرسانی استان نیز تجربه شده است

مرز مهران ظرفیت آن را دارد که موتور محرک اشتغال، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی استان باشد؛ مشروط بر آنکه تصمیمات امروز، با شجاعت و سرعت اجرا شوند. اکنون زمان آن است که استان ایلام از تنگنای اقتصاد محدود خارج و وارد ریل تجارت حرفه‌ای و پایدار شود.

*حمیدرضا مرادی، فعال رسانه ای

کد مطلب 2791218

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha