۸ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۶

بازدید کمیسیون امنیت ملی مجلس از پاسگاه های مرزی مهران

سرویس ایلام - اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با حضور در نوار مرزی مهران از پاسگاه‌های مرزبانی این منطقه بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی در جمع خبرنگاران در پاسگاه مرزی زعفرانی ضمن قدردانی از کوشش‌های مرزبانان بیان کرد: آنچه امروز مشاهده کردیم روحیه‌ بالای مرزبانان ایران اسلامی و تلاش‌های مجاهدانه آنان بود که برگرفته از روح بزرگ و ایمان قوی رزمندگان و مرزداران کشور است.

وی افزود: به فضل الهی مرزداران ما با آمادگی کامل از مرزهای جمهوری اسلامی دفاع و در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز امروز شاهد این آمادگی حداکثری بودند و بدون تردید روزبه‌روز بر توان و آمادگی مرزداران افزوده خواهد شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: کمیسیون وظیفه دارد در جهت پشتیبانی و حمایت از مرزبانان نیازها و خواسته‌های آنان را پیگیری کند، این نیروهای فداکار نقش بی‌بدیلی در تأمین امنیت کشور دارند و باید از حمایت کامل نهادهای مسئول برخوردار باشند.

عزیزی همچنین در ارزیابی خود از این بازدید گفت که در پاسگاه زعفرانی نقاط قوت عملکرد مرزبانان بررسی و برخی کمبودها نیز شناسایی و این موارد در مجلس و کمیسیون دنبال خواهد شد تا با همکاری مسئولان استانی و ملی شاهد رفع کمبودها و توسعه زیرساخت‌های مزی باشیم.

وی اضافه کرد: مرزبانان با تکیه بر ایمان و تعهد خود امنیت کشور را تأمین می‌کنند و امیدواریم با همت دولت و مجلس، هر روز شاهد پیشرفت و شکوفایی و اقتدار روز افزون نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی باشیم.

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز گذشته وارد ایلام شدند و در سفر دو روزه خود با همراهی نمایندگان مردم در مجلس و استاندار وضعیت زیرساخت‌های مرزی این استان را بررسی خواهند کرد.

