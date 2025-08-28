گمرک ایلام باید از نقطه صفر مرزی جدا باشد / مرز مهران نخستین مرز مسافری کشور

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سهراب کمری با مرور پیشینه جابجایی گمرک استان از مرکز استان به شهر مهران و سپس انتقال آن به نقطه صفر مرزی، اظهار داشت: ایلام نیز باید دارای ستاد نظارت گمرکات باشد و از نقطه صفر مرزی باید جدا شده و در مرکز استان یا در شهر مهران مستقر شود.

وی با بیان اینکه خروج گمرک از ذیل راهداری و پایانه‌ها دارای مزایای زیادی است، ادامه داد: گمرک ستادی از محل ماده ۱۶۰ قانون گمرکی ۲ درصد حقوق ورودی را نزد خزانه به نام گمرک نگهداری می‌کند که ۷۰ درصد آن صرف مرز می‌شود که حق استان به عنوان استان مرزی و جنگی است.

کمری گفت: مرز بین‌المللی مهران ظرفیت‌های بی‌نظیری در حوزه تجارت و تردد مسافر دارد و به‌عنوان یکی از ۱۰۸ گمرک فعال کشور، رتبه هشتم صادرات را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در سال گذشته حدود ۸۶۱ هزار تُن کالا به ارزش ۵۷ میلیون دلار از مرز مهران صادر شد که اگرچه نسبت به سال قبل کاهش داشته، اما همچنان جایگاه ویژه‌ای در صادرات غیرنفتی کشور دارد.

مدیرکل گمرکات استان ایلام ادامه داد: در حوزه تردد مسافر نیز مهران نقشی بی‌بدیل دارد و در ایام اربعین امسال بیش از ۳۰۰ هزار نفر از این مرز عبور کرده‌اند. به گفته وی، برای مدیریت این حجم از تردد، حدود ۱۴۵ نفر نیروی انسانی به صورت شبانه‌روزی و ۱۰ دستگاه کنترلی در مرز مهران مستقر شده‌اند.

کمری تصریح کرد: تنها در مدت ۱۰ روز گذشته بیش از ۶۷۰۰ کامیون حامل کالای صادراتی از مرز مهران تردد کرده‌اند که این امر نشان‌دهنده اهمیت این گذرگاه در توسعه تجارت خارجی ایران است.

وی خاطرنشان ساخت: مرز مهران علاوه بر صادرات و تردد زائران، نقش مهمی در ورود موقت خودروهای خارجی و جذب گردشگران به کشور ایفا می‌کند.

مدیرکل گمرکات استان ایلام با اشاره به منابع درآمدی گمرکات کشور، یادآور شد: سالانه حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فعالیت گمرکات به خزانه دولت واریز می‌شود که بخشی از آن در اختیار استان‌های مرزی قرار می‌گیرد.