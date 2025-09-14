تولید روزانه ٢ هزار تن زباله در آذربایجان غربی/ ٩٩ درصد پسماندها سنتی دفن می شوند

به گزارش کردپرس، حجت جباری گفت: در قالب پویش ملی «مسیر سبز - ایران پاک»، یک‌هزار و ۴۵ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان پاکسازی و بیش از ۱۶ هزار تُن نخاله جمع‌آوری و به محل‌های مجاز انتقال یافت.

او با اشاره به تعیین تکلیف پسماندهای ویژه توقیفی در گمرک تمرچین پیرانشهر پس از چهار سال، نیز افزود: یک‌هزار و ۵۰ تُن از این پسماندها ترخیص و به مراکز بازیافت صلاحیت‌دار در سطح کشور منتقل شد.



جباری تصریح کرد: در راستای اجرای ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، از ابتدای سال تاکنون سه شرکت پیمانکار موفق به اخذ مجوز پسماند شده‌اند.



مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی با بیان اینکه لندفیل (محل دفن زباله) بخش تازه‌شهر سلماس تعطیل و برای ۴۵ خودرو حمل پسماند پزشکی مجوز صادر شده است، اظهار کرد: امسال بیش از یک‌هزار و ۶۶۹ تُن پسماند نیز با مجوز صادره از گمرکات استان، از طریق مرزهای کشور ترانزیت شده است.



جباری ادامه داد: امحاء ۱۵ محموله پسماندهای ویژه اموال تملیکی استان به میزان ۱۵۰ تُن انجام شده و در حوزه پسماندهای عادی نیز ۱۵۰ مجوز انتقال به لندفیل‌های استان و ۲۷ مجوز زیست‌محیطی برای انتقال پسماند واحدهای صنعتی صادر شده است.



او افزود: همچنین تاکنون ۴۵ مجوز زیست‌محیطی برای انتقال پسماند پزشکی و همچنین مجوز صادرات ۲۰۰ تُن آخال پنبه صادر شده است.



مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی در باره مکان‌یابی لندفیل جدید شهرستان سردشت،هم گفت: انجام ۱۳۵ مورد پایش لندفیل‌های شهری و روستایی، معرفی ۲۲ واحد آلاینده به مراجع قضایی و صدور ۱۱۹ اخطاریه زیست‌محیطی از دیگر اقدامات انجام‌شده در راستای مدیریت پسماند در استان است.



