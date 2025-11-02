مدیریت نادرست زباله ها از موانع اصلی توسعه پایدار در کردستان است

به گزارش کرد پرس، فرزاد زندی در گفت وگو با خبرنگاران، با تأکید بر اینکه بخش زیادی از پسماندهای تولیدی در کردستان قابلیت بازیافت دارند، گفت: ضعف در مدیریت اصولی پسماندها موجب شده این ظرفیت ارزشمند برای تولید کود آلی و جایگزینی با کودهای شیمیایی به درستی مورد استفاده قرار نگیرد.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت پسماند و تفکیک زباله، افزود: بیش از ۶۰ درصد زباله های تولیدی شهری و روستایی استان قابلیت بازیافت دارند و بخش قابل توجهی از آن ها می تواند به کودهای آلی تبدیل شود که جایگزینی مناسب برای کودهای شیمیایی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کردستان اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی کارگروه مدیریت پسماند کشور و استان، کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از زباله ها و حرکت به سمت تولید کودهای آلی از پسماندهاست کە استفاده بی رویه از کودها و سموم شیمیایی علاوه بر آسیب به سلامت انسان، موجب آلودگی خاک و منابع آب زیرزمینی می شود.

زندی ادامه داد: خوشبختانه همکاری خوبی بین اداره کل محیط زیست و جهاد کشاورزی در زمینه پایش مصرف کود در سطح استان وجود دارد و مصرف کودهای شیمیایی در کردستان تحت رصد قرار دارد.

وی یادآور شد: مشکل اصلی ما در استان نه استفاده بیش از حد از کودها، بلکه ضعف در مدیریت پسماند و تفکیک زباله هاست که در صورت ساماندهی، می تواند منبع ارزشمندی برای تولید کودهای آلی باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به گرایش عمومی مردم به محصولات ارگانیک، بیان کرد: امروز ذائقه عمومی جامعه به سمت مصرف محصولات سالم و بدون مواد شیمیایی تغییر یافته است و این موضوع باید ما را به سمت کاهش مصرف کودهای شیمیایی و حمایت از تولید کودهای طبیعی سوق دهد.

زندی گفت: یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه استفاده از پسماندهای شهری و روستایی برای تولید کودهای گیاهی است.

وی افزود: کشاورزان باید به اندازه نیاز از کودهای شیمیایی استفاده کنند و در صورت امکان از کودهای دامی و گیاهی بهره ببرند، زیرا استفاده از کود شیمیایی تنها در صورت ضرورت و مطابق با استانداردهای تعیین شده جهاد کشاورزی مجاز است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کردستان درباره وضعیت مدیریت پسماند در استان، اظهار کرد: کارگروه های استانی و شهرستانی مدیریت پسماند به طور منظم برگزار می شوند و برنامه های زیست محیطی شهرداری ها مورد بررسی و پایش قرار می گیرد، همچنین شهرداری ها موظف اند طبق برنامه زمان بندی شده اقدام کنند و خوشبختانه در حال حاضر همکاری و همدلی مناسبی میان دستگاه های اجرایی استان در این زمینه وجود دارد.

زندی در خصوص نهادهای مسئول نیز بیان کرد: طبق قانون، مسئولیت مدیریت پسماند در شهرها و روستاها بر عهده شهرداری ها و دهیاری هاست و در خارج از محدوده های شهری بر عهده وزارت کشور است و خوشبختانە جلسات استانی مدیریت پسماند با حضور دستگاه های مرتبط از جمله وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و شهرداران برگزار می شود و تعامل خوبی میان این دستگاه ها وجود دارد.