مدارس ابتدایی ارومیه تعطیل شد

به گزارش کردپرس، براساس تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان، با توجه به دادههای ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در شهرستان ارومیه طی ۲۴ ساعت گذشته، کیفیت هوا برای گروههای حساس در وضعیت "ناسالم" قرار گرفته و با توجه به پایداری شرایط جوی، روز شنبه ۱ آذرماه، آموزش حضوری در مقاطع مهدکودک، پیشدبستانی و ابتدایی در تمامی مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی این شهرستان، در هر دو شیفت صبح و بعدازظهر تعطیل بوده و آموزش بهصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
همچنین به شهروندان ارومیه توصیه میشود از تردد غیرضروری گروههای حساس شامل کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی و از انجام فعالیتهای ورزشی در فضای باز برای این افراد پرهیز شود.
علیرغم اینکه آلودگی هوا در شهرستان مهاباد ناسالم برای همه گروهها اعلام شده و شاخص آلودگی هوا به ۲۰۲ و بسیار ناسالم رسیده است اما هنوز خبری از تعطیلی مدارس در این شهرستان نیست.
