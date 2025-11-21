۳۰ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۲

مدارس ابتدایی ارومیه تعطیل شد

سرویس آذربایجان غربی- مقطع تحصیلی ابتدایی شهرستان ارومیه فردا شنبه ۱ آذرماه به دلیل آلودگی هوا تعطیل است اما در مهاباد با وجود اینکە آلودەترین شهر استان اعلام شده خبری از تعطیلی مدارس نیست.

به گزارش کردپرس، براساس تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان، با توجه به داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در شهرستان ارومیه طی ۲۴ ساعت گذشته، کیفیت هوا برای گروه‌های حساس در وضعیت "ناسالم" قرار گرفته و با توجه به پایداری شرایط جوی، روز شنبه ۱ آذرماه، آموزش حضوری در مقاطع مهدکودک، پیش‌دبستانی و ابتدایی در تمامی مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی این شهرستان، در هر دو شیفت صبح و بعدازظهر تعطیل بوده و آموزش به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

همچنین به شهروندان ارومیه توصیه می‌شود از تردد غیرضروری گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی و از انجام فعالیت‌های ورزشی در فضای باز برای این افراد پرهیز شود.

علیرغم اینکه آلودگی هوا در شهرستان مهاباد ناسالم برای همه گروه‌ها اعلام شده و شاخص آلودگی هوا به ۲۰۲ و بسیار ناسالم رسیده است اما هنوز خبری از تعطیلی مدارس در این شهرستان نیست.

 

