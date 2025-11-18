۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۵

وزیر دادگستری ترکیه: تصمیم دیدار با اوجالان بر عهده کمیسیون همبستگی مجلس است

سرویس ترکیه - پس از اظهارات جنجالی دولت باغچه‌لی درباره لزوم اعزام هیئت پارلمانی به امرالی، وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد که تصمیم‌گیری درباره انجام این دیدار «به‌طور کامل در اختیار کمیسیون ملی همبستگی، برادری و دموکراسی» است و همه باید منتظر تصمیم این کمیسیون بمانند.

به گزارش کردپرس، ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، درباره بحث‌های تازه‌ مطرح‌شده پیرامون احتمال اعزام هیئتی از سوی مجلس به جزیره امرالی واکنش نشان داد. این بحث‌ها پس از آن شدت گرفت که دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی‌ (MHP)، امروز در سخنانی جنجالی خواستار تسریع در اعزام کمیسیون شد و حتی اعلام کرد در صورت تعلل، «خودش با سه نفر از نمایندگان» برای دیدار و گفتگو با عبدالله اوجالان رهبر در بند PKK به امرالی خواهد رفت.

ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه در واکنش به این اظهارات، تأکید کرد که موضوع سفر هیئت پارلمانی به امرالی، تنها با تصمیم کمیسیون ملی همبستگی، برادری و دموکراسی امکان‌پذیر است. کمیسیونی که نظارت بر روند جاری صلح را بر عهده دارد.

او گفت: «موضوع سفر کمیسیون همبستگی مجلس به امرالی، که آقای باغچه‌لی نیز امروز به آن اشاره کرد، تنها در صورتی عملی می‌شود که کمیسیون در این باره تصمیم بگیرد. اختیار کامل در این زمینه با کمیسیون است و ما هم منتظر تصمیم آن خواهیم ماند.»

به گفته وزیر دادگستری، دولت در این روند دخالتی نخواهد داشت و «رأی و اراده کمیسیون» مبنای تصمیم‌گیری خواهد بود.

