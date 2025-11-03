بحران کم آبی ساخت برج آبگیر جدید در سد مهاباد را رقم زد

محمدصادق امیرعشایری افزود: حجم آب سد مهاباد هم‌اکنون ۱۳ میلیون مترمکعب کمتر از پارسال است و با اولویت‌بندی تأمین آب شرب، امسال تنها یک مرحله رهاسازی آب به بخش کشاورزی انجام شد.

وی تصریح کرد: با افزایش حجم سد دیگر نیاز به استفاده از این سکوهای جدید نخواهد بود.

سرپرست اداره آب و فاضلاب مهاباد نیز با اشاره به مدت زمان اجرای ۲۰ روزه پروژه، اعلام کرد: این طرح تا پایان ماه تکمیل خواهد شد و طی ۲ ماه آینده هیچ مشکلی در تأمین آب شرب شهروندان وجود ندارد.

عمر فتحی‌نژاد افزود: برای اجرای این پروژه ۸۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته و همکاری سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز پیش‌بینی شده است.

گفتنی است؛ حجم آب ذخیره‌شده در سد مهاباد هم‌اکنون به ۴۹ میلیون مترمکعب کاهش یافته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ میلیون مترمکعب کمتر است و به گفته فرماندار ویژه مهاباد گفت: در حال حاضر حجم آب ذخیره‌شده در سد مهاباد، تنها پاسخگوی تأمین آب شرب شهر است.

در حال حاضر ورودی به مخزن سد صفر و مصرف روزانه حدود یک مترمکعب بر ثانیه است که صرف آب شرب می‌شود.