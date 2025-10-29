حجم ذخیره سد مهاباد تنها پاسخگوی تامین آب شرب است

به گزارش کردپرس، محمدصادق امیر عشایری در جلسه شورای هماهنگی بخش کشاورزی اظهار کرد: بررسی‌های تغییرات اقلیمی نشان می‌دهد که در هر دوره ۱۰ ساله، به‌طور میانگین ۱۳ میلی‌متر از میزان بارندگی کاسته شده و این روند به صورت مستقیم معیشت کشاورزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

او افزود: در حال حاضر حجم آب ذخیره‌شده در سد مهاباد نسبت به سال گذشته ۱۳ میلیون مترمکعب کاهش یافته و این میزان تنها پاسخگوی تأمین آب شرب شهر است.

فرماندار ویژه مهاباد ادامه داد: امسال تنها یک بار رهاسازی آب برای بخش کشاورزی انجام شد و با توجه به وضعیت منابع آبی، احتمال انجام آن در سال آینده بسیار کم است.

امیرعشایری با اشاره به اینکه امکان رهاسازی آب برای کشت پاییزه وجود ندارد، گفت: طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی، سال آینده شرایط تنش آبی از امسال نیز سخت‌تر خواهد بود و ضروری است کشاورزان تصمیم‌های خود را بر پایه واقعیت‌های اقلیمی اتخاذ کنند.

او تأکید کرد: همراهی کشاورزان در مدیریت مصرف منابع آبی بسیار حیاتی است و باید با بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسان، کشاورزان و دامداران، راهکارهای مناسب برای مقابله با تنش‌های آبی و ارتقای آمادگی بخش کشاورزی در شورای هماهنگی جهاد کشاورزی تدوین شود.